Wer in diesem Monat zur Welt kommt, hat ein höheres Herzinfarktrisiko

Der Geburtsmonat bestimmt nicht nur das Sternzeichen, sondern soll auch die Entstehung von Herzkrankheiten begünstigen können. Zählen Sie zur Risikogruppe?

Stier, Löwe oder Waage? Nicht wenige Menschen verlassen sich auf das Sternzeichen eines Menschen, wenn es um dessen Eigenheiten geht. Wissenschaftlich erwiesen sind die Aussagen über die diversen Sternzeichen zwar nicht, doch die Pseudowissenschaft ist eine weltweit beliebte Möglichkeit, unsere Mitmenschen besser einschätzen zu können. Dass der Geburtsmonat Einfluss auf die Entstehung von Herzerkrankungen hat, ist jetzt allerdings wissenschaftlich untersucht worden. Und die Studie fördert Erstaunliches zu Tage.

Im Winter geborene Frauen litten seltener an Herz-Kreislauf-Krankheiten

US-amerikanische und österreichische Forscher kamen zu dem Schluss, dass Menschen, die im Frühjahr und Sommer geboren werden, ein höheres Risiko für Herzkrankheiten haben als diejenigen, die im Herbst oder Winter auf die Welt kommen. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler um Yin Zhang im Fachjournal bmj.

Der Auswertung liegen die Daten von 116.911 Krankenschwestern in den USA zugrunde, die zu Beginn einer Langzeitstudie im Jahr 1976 zwischen 30 und 55 Jahre alt waren. Bis ins Jahr 2014 füllten die Probandinnen alle zwei Jahre Fragebögen aus, die unter anderem die Herzgesundheit abfragten. Den Forschern fiel bei der Auswertung der Daten auf, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Geburtsmonat und dem Sterberisiko durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt gab, wie das Portal Heilpraxisnet berichtete.

So hätten Frauen, die von März bis Juli geboren wurden, ein höheres Risiko an einer Herzkrankheit zu sterben, als diejenigen, die im November oder Dezember geboren wurden. Am schlimmsten hatte es der Auswertung zufolge im April Geborene getroffen: Sie hatten die höchste Sterblichkeitsrate in Hinblick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Dezember geborene Frauen verstarben am seltensten an Herzkrankheiten.

Herzkranke Sommerkinder: Ernährung während der Schwangerschaft spielt wohl große Rolle

Warum der Geburtsmonat einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung von Herzkrankheiten wie Bluthochdruck haben könnte, ist nicht abschließend geklärt. Forscher vermuten, dass die Faktoren, die während der Schwangerschaft auf eine Frau einwirken, maßgeblich sind. Dazu zählen etwa Ernährung, Klima und Sonneneinstrahlung.

Quellen: www.bmj.com; www.heilpraxisnet.de

jg