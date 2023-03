Fußbodenheizung fördert Krampfadern: Venen-Experte erklärt, welche Gewohnheiten Ihre Beine gesund halten

Von: Juliane Gutmann

Teilen

Mit ein paar simplen Tricks können Sie Krampfadern effektiv vorbeugen – Socken statt Fußbodenheizung zeigt bereits Wirkung. © Tania Cervián/Imago

Häufiges Sitzen und zu wenig Sport begünstigen Krampfadern. Doch es gibt weitere Trigger, etwa die Fußbodenheizung. Ein Facharzt erklärt, wie Sie am besten vorbeugen.

Mehr zum Thema Fußbodenheizung begünstigt Krampfadern: Venenspezialist erklärt, wie Sie Ihre Beine im Winter gesund halten

Gesund bleiben ist im Grunde nicht schwer. So viel Bewegung wie möglich, ausgewogene, pflanzenbasierte Ernährung, guter Schlaf und ein gutes Stressmanagement sind die wichtigsten Pfeiler. Doch der moderne Lebensstil treibt uns oft in genau die entgegengesetzte Richtung. So wächst der Druck in vielen Branchen und Mitarbeiter leiden immer häufiger an Stress, der chronisch werden kann. Wenig Freizeit hält außerdem nicht wenige vom Kochen ab. Schnell muss es oft gehen, weshalb zu eher ungesundem Fastfood gegriffen wird. Nicht zuletzt ist das moderne Leben von sitzenden Tätigkeiten geprägt. Im Büro, im Kino, abends im Restaurant, im Auto oder im Zug: Die meisten von uns sitzen viel zu häufig.

Das kann unschöne und auch gefährliche Folgen haben. So gilt Sitzen als Hochrisikofaktor für die Entstehung von Krebs. Außerdem begünstigt das bequeme Lümmeln auf Bürostuhl, Sessel oder Sofa die Entstehung von Krampfadern, einem weit verbreiteten Venenleiden. Nicht nur sitzen, auch der Aufenthalt in überheizten Räumen, in Räumen mit Fußbodenheizung und Bewegungsmangel können für die Venen zum Problem werden, informiert Dr. Philippe Bull, Facharzt für Chirurgie in Wien mit Schwerpunkt auf Venenchirurgie.

Bull rät, die Beine so oft wie möglich hochzulagern. So könne man die Venen am leichtesten entlasten. Es gibt viele Gewohnheiten, die Bull zufolge die Beinvenen stärken und so Krampfadern vorbeugen. Welche das sind, können Sie auf dem Gesundheitsportal 24vita.de nachlesen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.