Zecken-Impfung: So erkennen Sie sofort, ob Sie allergisch reagieren

In den Sommermonaten lauern Zecken vermehrt auf ihre Wirte in Wiesen oder Wäldern. Damit es nicht zu einer Infektion kommt, sollten Sie mit einer Impfung vorbeugen.

Wer sich in viel in Zeckengebieten befindet, sollte jetzt besonders Acht geben: Schließlich ist in den Sommermonaten Hochsaison der Blutsauger. Doch mit nur einem kleinen Pieks können Sie vorbeugen – indem Sie sich eine Zecken-Impfung verabreichen lassen. Das empfiehlt auch die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut.

Zecken-Impfung in Risikogebieten: Kinder laut STIKO ab dem 1. Lebensjahr – und das kostet es

Zu den Risikogebieten zählen unter anderem Landesteile von Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Besonders Reisende, die in Risikogebiete im Ausland verweilen, sollten eine Impfung in Erwägung ziehen. Doch auch Kinder können bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr geimpft werden.

Tipp: Die meisten gesetzlichen Krankenkassen übernehmen eine Zecken-Impfung, auch FSME-Impfung genannt. Fragen Sie am besten bei Ihrer zuständigen Kasse nach, ob diese die Kosten trägt. Diese haben sich zu einer Grundimmunisierung verpflichtet, um einer Infektion mit dem FSME-Virus (Frühsommer-Meningoenzephalitis) oder Borrelien-Bakterien vorzubeugen:

Barmer

Techniker

AOK

BKK

DAK

Hierbei wird ein Impfstoff verabreicht, der inaktive FSME-Viren enthält. Meist wird er in einem Muskel (wahlweise am Oberarm) gespritzt. Daraufhin wird der Körper des Patienten gezwungen, Antikörper gegen die Viren zu bilden. Er baut also einen eigenen Immunschutz gegen diese auf. Wenn dann der Notfall tatsächlich eintreffen sollte, wehrt er den Erreger ab.

FSME-Impfung: So oft müssen Sie zur Grundimmunisierung – und wann wieder auffrischen

Allerdings sind für eine vollständige Immunisierung mindestens drei Termine nötig: Die ersten beiden Impfungen werden innerhalb von ein bis drei Monaten verabreicht. Meist ist der Impfstoff 14 Tage nach der zweiten Immunisierung wirksam. Das heißt, dass die Dritte dann etwa nach neun bis zwölf Monaten gespritzt wird. Dann ist ein grundlegender Schutz auch gewährleistet.

Dennoch sollten Sie die Impfung regelmäßig nach fünf Jahren (Senioren besser alle drei Jahre) bei Ihrem Hausarzt auffrischen lassen. Wer allerdings vor einer größeren Reise eine Zecken-Impfung plant, der kann sich auch für eine Schnell-Immunisierung entscheiden.

Hierbei müssen Sie ebenfalls zu drei Terminen erscheinen, allerdings werden hierzu zwei Impfpräparate unterschiedlicher Hersteller verwendet. Bei einer Schnellimmunisierung erfolgt die zweite Impfung bereits nach sieben bis 14 Tagen, die Dritte anschließend nach drei Wochen bzw. fünf bis zwölf Monaten.

Auch hier sollen sich laut der Apotheken Umschau bereits zwei Wochen nach der zweiten Impfung erste Antikörper gegen FSME einstellen. Doch nicht vergessen: Auch die beiden Impfpräparate müssen alle drei bis fünf Jahre aufgefrischt werden. Allerdings wird hier schon nach ein- bis eineinhalb Jahren eine Auffrischung empfohlen.

Zecken-Impfung: Ist mit Nebenwirkungen zu rechnen?

Wie bei vielen Impfungen gibt es stets ein Restrisiko, dass manche Patienten auf den verwendeten Stoff reagieren. So kann es unmittelbar nach dem Arztbesuch direkt an der bzw. um die Einstichstelle schmerzen. Zudem kann sich die Haut leicht röten und anschwellen. Allerdings sollten etwaige Reaktionen nach einer gewissen Zeit wieder abklingen.

Anders sieht es dagegen bei Menschen mit einer Hühnereiweiß-Allergie aus. Diese können auch gegen den Zecken-Impfstoff allergisch sein. Daher sollten Sie vor einer Impfung Ihrem Arzt darüber berichten. Dieser entscheidet dann, ob Sie dennoch geimpft werden können bzw. ob es Alternativen gibt.

jp