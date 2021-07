Freundschaften: Warum ein Trip mit den Freunden immer eine gute Idee ist

Der Gesundheit zuliebe

Ist dieses Jahr noch ein Trip mit den Freunden geplant? Wenn nicht, sollten Sie das unbedingt ändern – Ihrer Gesundheit zuliebe. Das belegen Studien.

Michigan – Ein guter Freund ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Eine gute Idee wäre doch ein gemeinsamer Kurztrip. Verreisen Sie beispielsweise über das Wochenende, das verspricht nicht nur jede Menge Spaß, sondern fördert auch die Freundschaft und Ihre Gesundheit.

Gute Freundschaften, in denen man sich mit Respekt und Toleranz begegnet, können das eigene Wohlbefinden und das Selbstbewusstsein enorm steigern*. Gute Freunde können einem das Gefühl geben, in Ordnung zu sein, genau so, wie man ist. Doch nicht nur das: Gute Freundschaften haben noch weitere positive Auswirkungen auf die Gesundheit, wie 24vita.de weiß. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.