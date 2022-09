„Die Höhle der Löwen“ (Vox): trivida - Rollstuhlrad für mehr Freiheit

Von: Judith Braun

Teilen

Das weltweit erste klappbare Rollstuhlfahrrad soll Betroffenen dabei helfen, ihre Selbständigkeit so lange wie möglich zu bewahren. © Bernd-Michael Maurer/RTL

Drei Gründer stellen bei „Die Höhle der Löwen“ ihr klappbares Rollstuhlrad vor, mit dem sie Betroffenen den Alltag erleichtern wollen.

Die ehemalige Radsportlerin Kristina Vogel (31) ist zweifache Olympiasiegerin und 17-fache Weltmeisterin. Ihre Karriere endete im Jahr 2018 nach einem Trainingsunfall. Seit dem ist die 31-Jährige querschnittgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Als Betroffene kennt sie deshalb die Barrieren, die das Leben im Rollstuhl mit sich bringt. Nun will sie als Markenbotschafterin von „trivida“ jedoch dafür sorgen, dass ihr Alltag und der von vielen Menschen mit ähnlichen Erfahrungen in Zukunft erleichtert wird.

Zusammen mit den Entwicklern präsentiert sie das teilbare Rollstuhlrad am Montagabend (12.9.) auf Vox bei „Die Höhle der Löwen“, wie 24vita.de verrät.

„Es geht um Selbständigkeit, Barrierefreiheit, Inklusion und die Würde im Alltag“, erklärt Dr. Christiane Pflaumbaum (38), eine der drei Gründer von „trivida“. Zusammen mit Wolf Dietrich Pflaumbaum (71) und Christian Czapek (72) entwickelte sie ein teilbares Rollstuhlrad, das den Ein- und Ausstieg in den Rollstuhl vereinfachen soll. Denn „als behinderter Mensch wird einem ganz oft die Mündigkeit genommen“, weiß Kristina Vogel aus eigener Erfahrung. Dabei geht es vor allem auch um alltägliche Dinge, die sie gerne wieder alleine bewerkstelligen möchte: „Ich möchte allein unter die Dusche, allein ins Bett oder auf die Coach.“

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.