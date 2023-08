Eierstockkrebsrisiko: Zwei Berufsgruppen scheinbar häufiger betroffen

Von: Laura Knops

Teilen

Frauen in bestimmten Berufen, darunter Friseurinnen und Kosmetikerinnen, könnten einer aktuellen Studie der Kanadischen Krebsgesellschaft von einem erhöhten Risiko für Eierstockkrebs betroffen sein.

Das Risiko an Eierstockkrebs zu erkranken, nimmt mit dem Alter zu. Frauen ab 50 Jahren wird daher eine regelmäßige gynäkologische Vorsorgeuntersuchung empfohlen. Neben dem Alter scheinen allerdings auch andere Faktoren bei der Entwicklung der aggressiven Krebsart eine Rolle zu spielen. Kanadische Forscher fanden nun in einer aktuellen Studie heraus, dass auch Umwelteinflüsse mit Eierstockkrebs in Zusammenhang stehen. Gerade Frauen in bestimmten Berufsgruppen scheinen demnach häufiger von Eierstockkrebs betroffen zu sein. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift „Occupational & Environmental Medicine“ veröffentlicht.

Risiko bei Eierstockkrebs: Einfluss von Umweltfaktoren bisher kaum erforscht

Das Risiko an Eierstockkrebs zu erkranken scheint bei bestimmten Berufsgruppen erhöht zu sein. Grund dafür könnten bestimmte Umweltfaktoren sein. © Berit Kessler/Imago

Die Wissenschaftler der kanadischen Universität Montreal analysierten dazu die Daten von rund 491 Frauen, bei denen Eierstockkrebs diagnostiziert wurde, mit 879 Frauen, ohne eine solche Diagnose. Neben den gesundheitlichen Daten erhoben die Forscher zudem eine Reihe anderer Informationen wie der berufliche Werdegang sowie der regelmäßige Kontakt mit verschiedenen chemischen Stoffen. Demnach sind Frauen in vielen Berufen vermehrt chemischen Umweltfaktoren ausgesetzt.

Nicht verpassen: Alles rund ums Thema Gesundheit finden Sie im Newsletter unseres Partners 24vita.de.

Gesund altern: Zehn Tipps helfen dabei, jung und fit zu bleiben Fotostrecke ansehen

Das Ergebnis: Friseurinnen, Kosmetikerinnen und Frauen in ähnlichen Berufen hatten ein dreifach höheres Risiko, im Laufe ihres Lebens an Eierstockkrebs zu erkranken. Aber auch Verkäuferinnen im Einzelhandel sowie Angestellte in der Bau- und Bekleidungsbranche waren in der aktuellen Studie von einem erhöhten Risiko betroffen. Demnach war die langfristige Arbeit im Verkauf oder Einzelhandel mit einem höheren Risiko von 45 bis 59 Prozent verbunden. Übertroffen wurde dies nur durch die langfristige Arbeit in der Bekleidungsindustrie, einschließlich der Stickerei, welche mit einem Risiko um 85 Prozent in Verbindung gebracht wurde.

Kontakt zu chemischen Stoffen scheint Eierstockkrebs-Risiko zu erhöhen

Bei genauerer Analyse fand das Team um Lisa Leung heraus, dass Frauen, die regelmäßig in Kontakt mit bestimmten potenziell gefährlichen Stoffen standen, ein um 40 Prozent erhöhtes Risiko für Eierstockkrebs hatten. Dazu zählen Chemikalien wie:

Talkumpuder

Ammoniak

Wasserstoffperoxid

organische Farbstoffe und Pigmente

Zellulose

Formaldehyd

Treibgase

Benzin

Bleichmitteln

Ob der Zusammenhang mit Eierstockkrebs auf einen einzelnen Stoff oder eine Kombination zurückzuführen ist, ist bisher nicht klar. Trotzdem sind die Ergebnisse besonders spannend, da es bisher kaum Forschung zu den Zusammenhängen zwischen bestimmten Umweltfaktoren und Eierstockkrebs gibt. Vielmehr schienen der Deutschen Krebsgesellschaft zufolge bisher nur wenig veränderbare Risikofaktoren wie zunehmendes Alter, keine Geburten, Unfruchtbarkeit oder eine erbliche Veranlagung bei der Entwicklung von Eierstockkrebs eine Rolle zu spielen. Das Forschungsteam fordert aus diesem Grund mehr berufsbezogene Krebsforschung für Frauen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.