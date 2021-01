FFP2-Masken zuhause desinfizieren und wiederverwenden: Auch Karl Lauterbach empfiehlt folgende Prozedur

FFP2-Masken sind Einwegprodukte, die man nach Gebrauch wegwerfen sollte. Jedoch gibt es eine Möglichkeit, sie mehrmals zu verwenden.

Eine handelsübliche FFP2-Maske* kostet in der Apotheke mehr als vier Euro. Dieser stolze Preis lässt bei vielen die Frage aufkommen: Muss ich sie tatsächlich nach einmaligem Tragen wegwerfen oder gibt es eine Möglichkeit, sie weiter zu verwenden?

FFP-Masken sollten immer so angewandt werden, wie es der Hersteller vorgibt. Allerdings können Sie die Lebensdauer der partikelfiltrierenden Halbmasken, wie FFP2- und FFP3-Masken auch genannt werden, verlängern.

Der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene zufolge, sollte dazu in Kliniken das strengste und qualitativ sicherste Verfahren zur Sterilisation von FFP-Masken genutzt werden: die Dampfsterilisation. Im Krankenhaus gibt es dazu extra Gerätschaften, doch mit folgendem Tipp können Sie Ihre FFP2-Masken auch einfach zuhause sterilisieren und so wieder verwenden.

Normale Alltagsmasken aus Stoff können einfach in der Waschmaschine gewaschen und danach wieder und wieder verwendet werden. OP- oder FFP2-Masken dagegen sind vom Hersteller als Einwegprodukte vorgesehen. Umweltschutzgründe und auch die Kostenfrage sind es, die viele Menschen daran hindern, die Maske sofort nach Gebrauch zu entsorgen. Wissenschaftler der University of Illinois haben sich jetzt mit der Frage beschäftigt, wie man N95-Atemschutzmasken (gleiche Filterleistung und Materialeigenschaften wie FFP2-Masken) zuhause desinfizieren könnte, ohne dass sie an Wirkung verlieren.

Den Forschern zufolge kann man mithilfe eines einfachen Küchengeräts die Masken derart gut sterilisieren, dass man sie ohne Bedenken mehrmals tragen kann. Für ihre Studie hatten sie Mund-Nasen-Bedeckungen vom Typ N95 in einen elektrischen Kocher gegeben. 50 Minuten trockene Hitze im Reis- oder Multikocher hatte ausgereicht, um die N95-Atemschutzmasken von innen und außen zu dekontaminieren, ohne dass die Filterleistung oder Passform gelitten hätte. Die Prozedur macht es den Studienleitern zufolge möglich, die getesteten Atemschutzmasken sicher wiederzuverwenden. Allerdings sollten die Masken das Heizelement nicht direkt berühren, wie das Portal sciencedaily informiert. Der Studie zufolge könne dies verhindert werden, indem man auf den Boden des Kochers ein kleines Handtuch legt.

FFP2- oder N95-Maske: Schutzklassen-Bezeichnungen für partikelfiltrierende Halbmasken FFP2 steht für „Filtering Face Piece“ und erfüllt die deutsche Norm DIN EN 149:2009-08.

N95-Masken werden nach dem US-amerikanischen Standard 42 CFR Part 84 des National Institute for Occupational Safety and Health zugelassen.

FFP2-Masken reinigen: Hitze desinfiziert Material – elektrische Kocher sind geeignet

Für eine ausreichende Sterilisation der Masken war es den Forschern zufolge nötig, sie bei 100 Grad Celsius mindestens 50 Minuten lang in den Kocher zu legen, um sie von Coronaviren zu befreien. Ganz wichtig: Im Kocher darf kein Wasser sein, die Masken werden bei trockener Hitze steril. Diese Methode sei sogar noch effektiver als die Sterilisation mithilfe von ultraviolettem Licht. „Die Atemschutzmasken behielten ihre Filtrationskapazität von mehr als 95 Prozent bei und saßen auch nach 20 Dekontaminationszyklen im Elektrokocher immer noch richtig auf dem Gesicht des Trägers“, zitiert sciencedaily die Studienleiter. Web.de zufolge können in einem Durchlauf mehrere Masken desinfiziert werden, indem sie übereinander gestapelt in den Kocher gelegt werden.

SPD-Politiker und Arzt Karl Lauterbach hatte bereits im Sommer letzten Jahres auf seinem Twitter-Kanal auf diese Möglichkeit der Masken-Desinfektion hingewiesen:

Simpler 30€ elektrischer Reiskocher kann N95 Schutzmasken, die den Träger zB bei langen Bahnfahrten sehr gut schützen, täglich in 50 min desinfizieren. Damit nimmt man dem medizinischen Personal nichts weg und ist selbst in Risikosituationen gut geschützt https://t.co/iQvWFXzpSz — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 6, 2020

Mehr zum Thema: FFP2-Masken: Kommt jetzt der Preis-Schock? Darauf ist beim Kauf online oder in der Apotheke zu achten.*

*WERBUNG* Exklusive Produktempfehlung: Auf die FFP2-Masken von Hostlab erhalten Sie bis zum 31. Januar 10 Prozent Rabatt beim Kauf von 10, 20 oder 50 Stück. Der Rabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen. Jetzt FFP2-Masken von Hostlab bestellen (Affiliate Link)

FFP2-Masken büßen nach Desinfektion nicht an Leistung ein

Auch eine deutsche Studie des NMI Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Instituts an der Universität Tübingen hat ergeben: Nach mehreren Sterilisationsprogrammen verändert sich die Materialstruktur von FFP2- und FFP3-Schutzmasken nicht signifikant. So zeigte eine Untersuchung des in den Masken verwendeten Vlies unter dem Rasterelektronenmikroskop, dass sich FFP-Masken nach Desinfektion wiederverwenden lassen, ohne an Filterleistung einzubüßen, wie das medizinische Fachportal dzw meldete. (jg) *Merkur.de und wa.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Mehr Quellen: https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html; https://www.krankenhaushygiene.de/pdfdata/presse/2020_05_01_spiegel_interview_walger.pdf; https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/112501/Sterilisierung-von-FFP2-Schutzmasken-erfordert-hohe-Temperaturen

Kann nicht nur leckeren Reis! Mit dem WMF-Reiskocher mit Dampfgarer (werblicher Link) garen Sie alle gängigen Reissorten, Quinoa, Linsen, Kichererbsen und Gemüse so schonend, dass wichtige Nährstoffe enthalten bleiben. Sie können den Küchenhelfer auch zweckentfremden – und damit FFP2-Masken desinfizieren.

Umfrage zum Thema Corona-Impfung

Weiterlesen: Effektiver Corona-Schutz: Sollten wir alle zwei Masken übereinander tragen?

Alltagsmasken und die Materialfrage Alltagsmasken und die Materialfrage

Rubriklistenbild: © Sven Hoppe/dpa