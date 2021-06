Essen schlingen: Studie zeigt, welche Folgen das für den Körper hat

Gesunde Verdauung

+ © Kzenon/ Imago Essen schlingen ist nicht gesund (Symbolbild) © Kzenon/ Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Beim Essen sollten wir den Mund lieber nicht zu voll nehmen: Wie eine US-Studie zeigt, essen Menschen sehr viel größere Mengen, wenn sie hastig essen oder größere Happen in den Mund stecken.

Rockville – Wer schlingt, gefährdet seine schlanke Linie: Zu dieser Erkenntnis kamen kürzlich Forscher aus den USA. Für ihre Erhebung filmten sie 44 Frauen und Männer beim Mittagessen. Dabei zeigte sich: Oftmals wird mehr gegessen, wenn der Teller voller ist. Die Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer aßen im Schnitt sogar 43 Prozent mehr, wenn die Portion um 75 Prozent größer war.

Und was im Test gegessen wurde, hat den Probanden offenbar recht gut geschmeckt: Für die Männer und Frauen gab es über vier Wochen verteilt einmal die Woche immer eine Portion Makkaroni mit Käse. Die Portionsgröße war jedes Mal anders und variierte zwischen 400 und 700 Gramm. Die Forscherinnen schauten mit der Kamera genau hin: In welchem Tempo wurde gegessen und wie groß waren die Bissen? Vor und nach dem Essen wurden die Teller dann gewogen, um zu sehen, wie viel tatsächlich verspeist worden war. Für Menschen, die weniger essen und Kalorien sparen wollen, lassen sich aus den Ergebnissen praktische Rückschlüsse ziehen:* Wer auf die Portionsgrößen achtet, langsamer isst und kleinere Bissen nimmt, vermeidet es, sich zu überessen, erläutert die Studien-Hauptautorin Paige Cunningham in einer Mitteilung der Amerikanischen Gesellschaft für Ernährung (ASN). *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteuren leider nicht beantwortet werden.