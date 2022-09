Erziehung: Fünf Sätze zerstören das Selbstbewusstsein von Kindern

Von: Judith Braun

Kinder erlangen innere Sicherheit und Selbstbewusstsein, wenn sie wissen, was Sache ist. Eltern sollten deshalb eine Aufforderung nicht als Bitte verpacken. © Jana Fernow/IMAGO

Kommunikation ist in der Erziehung wichtig. Wenn Eltern nicht auf ihre Sprache achten, dann kann das dem Selbstvertrauen der Kinder schaden.

Die Aufgabe von Eltern ist es, ihre Kinder mit der Erziehung auf das Leben vorzubereiten. Das stellt eine immense Herausforderung dar und bringt so manche Eltern verständlicherweise auch schon mal an ihre Grenzen. Häufig spielt die Erziehung der eigenen Kindheit dabei eine Rolle, wie ein Psychiater verrät. Dennoch ist es wichtig, den eigenen Kindern Selbständigkeit und Selbstvertrauen zu vermitteln. Im stressigen Familienalltag fallen jedoch oftmals Sätze, die Eltern zwar gut meinen, mit denen sie jedoch gleichzeitig dem Selbstbewusstsein ihrer Kinder schaden können.

Welche Sätze sie deshalb am besten aus ihrem Wortschatz streichen und sie durch bessere Alternativen ersetzen sollten, verrät 24vita.de.

„Würdest Du bitte Deine Hausaufgaben machen?“: Mit diesem Satz wird eine Aufforderung als Bitte verpackt, was gegenüber dem Kind laut Precht unfair sei. Auf das Kind wirkt es so, als würde man ihm die Entscheidung überlassen, ob es die Hausaufgaben erledigen möchte oder nicht. Dadurch muss es sich aber selbst dazu motivieren. Schließlich müssen die Hausaufgaben gemacht werden. Der Satz ist zwar höflich gemeint, allerdings handelt es sich dabei um eine klare Ansage ohne Alternative. Auch wenn Kinder im ersten Moment möglicherweise sauer auf ihre Eltern sind, müssen sie wissen, was Sache ist. Nur das gibt ihnen innere Sicherheit.

