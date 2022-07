Erziehung: Panda-Eltern geben ihren Kindern viel Freiraum

Von: Judith Braun

Panda-Eltern pflegen einen entspannten Erziehungsstil. Sie kombinieren weiche und harte Techniken. (Symbolbild) © Mareen Fischinger/IMAGO

Im Gegensatz zum strikten Erziehungsstil von Helikopter-Eltern, gelten Panda-Eltern als entspannt. Für Kinder hat dies viele Vorteile.

Zu den Helikopter-, Rasenmäher und U-Boot-Eltern gesellt sich nun ein weiterer Eltern-Typ: die sogenannten Panda-Eltern. Während erstere von Erziehungswissenschaftlern und Experten für ihren überfürsorglichen Erziehungsstil scharf kritisiert werden, schaffen Panda-Eltern es, ihren Kindern genügend Freiraum zur Entfaltung zu gewähren. Dass dieses Konzept erfolgversprechend sein kann, zeigt sich nach eigenen Angaben an den Kindern der Autorin, Journalistin und Lehrerin Esther Wojcicki, die diese Erziehungsmethode entwickelt hat: Zwei ihrer drei erwachsenen Töchter sind CEOs, die dritte Professorin.

Wie sich der Erziehungsstil von anderen Erziehungskonzepten unterscheidet, verrät 24vita.de.

Pandabären sind gemeinhin faul. Auf den Erziehungsstil übertragen bedeutet das jedoch nur, dass sogenannte Panda-Eltern in Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder entspannt sind und ihnen genügend Freiräume geben. „Panda-Mütter sind nicht faul. Was sie tun, ist, Kindern Gerüste zu geben, damit sie sich frei entfalten können. Anstatt immer einzugreifen, hilfst du nur, wenn sie es brauchen“, so Wojcicki gegenüber des britischen Online-Magazins Dailymail. Im Gegensatz zu den strikten Erziehungs-Konzepten von Helikopter-Eltern leiten Panda-Eltern ihre Kinder eher sanft an.

