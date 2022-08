Erziehungsfehler: Kinder nicht vergleichen – Eltern schaden der Entwicklung

Nachwuchs ermutigen und fördern

+ © Winfried Rothermel/Imago Während die Kinder auf dem Spielplatz nur Spaß haben möchten, neigen manche Eltern dazu, ihren Nachwuchs mit dem anderer Eltern zu vergleichen. (Symbolbild) © Winfried Rothermel/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Kinder sollen sich frei entwickeln und entfalten, so wünschen es sich die meisten Eltern. Gegenseitiges Vergleichen ist nicht gut – Warum genau?

Lauscht man den Gesprächen der Mütter auf dem Spielplatz, sind es häufig die gleichen Themen rund um den Nachwuchs, die ausgetauscht werden. Und unterschwellig oder auch direkt werden dann untereinander Ratschläge erteilt und zwischen den Kindern Vergleiche gezogen: „Seit wann kann Deines denn schon sitzen?“ – „Wann fing sie mit dem Krabbeln an?“ – „Er kann schon bis zehn zählen? Das kann unser Sohn noch nicht!“ – „Wie gut Ihr es habt, dass er sich schon so selbstständig anziehen kann, das klappt bei unserem Kind noch gar nicht!“ – „Eure Kleine ist so freundlich und höflich, unser Sohn rastet so schnell aus und hört gar nicht auf uns.“ Diese und andere Konversationen werden den meisten Eltern sehr bekannt vorkommen.

Warum es so wichtig ist, Kinder untereinander nicht zu vergleichen, verrät 24vita.de.

Dabei wissen die meisten eigentlich, dass Vergleiche zwischen den Kindern zu ziehen weder den Eltern selbst, noch den Kindern wirklich viel bringen – außer Frust in den meisten Fällen. Der bekannte Familien- und Erziehungsberater Jan-Uwe Rogge erläutert, was die Hintergründe des Vergleichens von Eltern und Kindern sind und warum es wichtig ist, es besser nicht zu tun.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteuren und Redakteurinnen leider nicht beantwortet werden.