Erziehung lernen: Therapeutin fordert einen Elternführerschein

Von: Judith Braun

Teilen

Burnout und Erziehung stehen laut Dr. Mirriam Prieß in engem Zusammenhang. Warum die Therapeutin deshalb einen Elternführerschein fordert.

Viele Eltern fühlen sich heutzutage überfordert mit der Erziehung ihrer Kinder. Schließlich möchten sie nichts falsch machen und für ihre Sprösslinge im Grunde nur das Beste. Dabei kann es allerdings schon mal vorkommen, dass Eltern ihren Kindern jegliche Hindernisse aus dem Weg räumen und den Kleinen dadurch mehr schaden. Laut einem Erziehungsexperten sollen sich Kinder sogenannter Rasenmäher-Eltern sogar zu „unselbstständigen Tyrannen“ entwickeln. Doch welcher Erziehungsstil ist der beste und wie funktioniert Erziehung „richtig“?

Eine Art Elternführerschein könnte hier laut einer Therapeutin möglicherweise Abhilfe schaffen, wie sie 24vita.de verrät.

In einem Interview mit IPPEN.MEDIA erklärte die Ärztin und Therapeutin Dr. Mirriam Prieß, welche Ursachen hinter einem Burnout stecken können: Anders als angenommen spielen ihrer Ansicht nach nicht Stress oder eine zu hohe Arbeitsbelastung eine Rolle, sondern die Erziehungsmethoden der eigenen Kindheit. Dies beobachtete sie vor allem in der Arbeit mit Burnout-Patienten, von denen selbst der Ruf nach einem Elternführerschein kam. „Der Begriff Elternführerschein ist eigentlich immer wieder in der Arbeit mit erschöpften Eltern entstanden und ein Zitat eines Vaters. Denn in dem Moment, wo sie sich mit sich selbst auseinandergesetzt haben, wurde ihnen deutlich, dass die Muster, die in die eigene Erschöpfung geführt haben, sie unbewusst an den Kindern fortgesetzt haben.“

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren RedakteurInnen leider nicht beantwortet werden.