Erste Hilfe für die Seele lernen: Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit

Initiative „Mental Health First Aid“

+ © Everett Collection/Imago Wie soll man reagieren, wenn sich jemand in einer schweren psychischen Krisen befindet? Erste-Hilfe-Kurs könnten das Wissen dafür zu verbreiten. (Symbolbild) © Everett Collection/Imago

„Wenn jemand tief verzweifelt ist, weiß keiner, was zu tun ist.“ Erste-Hilfe-Kurse für psychische Gesundheit könnten das ändern – und es gibt sie.

Melbourne – Einen Erste-Hilfe-Kurs macht fast jeder, mindestens einmal vor der Führerscheinprüfung. Auch in psychischen Krisen senden Betroffene Signale aus. Es muss sie nur jemand erkennen und reagieren. Aber wie verhalte ich mich, wenn ich auf einen Menschen in einer psychischen Notlage treffe? Dafür gibt es keinen Kurs, oder? Stimmt nicht ganz. Die australische Initiative „Mental Health First Aid“ (MHFA) bietet Erste-Hilfe-Kurse für die psychische Gesundheit an*, wie 24vita.de berichtet.

„Mental Health First Aid“ (MHFA) wurde von der australischen Krankenpflegerin Betty Kitchener, die selbst mehrere depressive Episoden durchlebte*, und ihrem Mann, dem Psychologen Tony Jorm, ins Leben gerufen. Zusammen mit anderen Psychologen, Psychiatern, Verbraucherschützern, Pflegekräften und Sozialarbeitern aus mehreren Ländern entwickelten sie einen Erste-Hilfe-Kurs für die psychische Gesundheit. Mittlerweile haben mehr als zwei Millionen Menschen weltweit daran teilgenommen. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.