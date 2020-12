Gesunde Darmflora: Diese Lebensmittel bringen den Darm ins Gleichgewicht

Gerät die Darmflora aus dem Gleichgewicht, leidet nicht nur die Verdauung darunter. Denn ein gesundes Mikrobiom stärkt auch das Immunsystem. Welche Lebensmittel die Darmgesundheit fördern und sich positiv auf die Darmflora auswirken.

München – Unzählige Bakterien leben im menschlichen Darm. Gemeinsam bilden sie die natürliche Darmflora, auch Mikrobiom genannt. Ein gesundes Mikrobiom ist für den menschlichen Körper besonders wichtig, denn die Darmbakterien helfen nicht nur bei der Verdauung, sondern tragen auch zu einer optimalen Funktion des Immunsystems* bei. Gerät die Darmflora jedoch aus dem Gleichgewicht, kann das zu gesundheitlichen Einschränkungen wie Darmproblemen und Verdauungsbeschwerden führen. So wird ein gestörtes Mikrobiom mit Krankheiten wie Allergien, Erkältungen und dem Reizdarmsyndrom in Verbindung gebracht. Die gute Nachricht: Bestimmte Nahrungsmittel können sich positiv auf die Darmflora auswirken*.

Besonders den sogenannten Probiotika und Präbiotika wird dabei eine gesundheitsfördernde Wirkung zugeschrieben. So helfen diese erwünschten Bakterien, die Funktion des Darms zu stärken und Krankheitserreger zu bekämpfen. Probiotika enthalten Bakterienstämme wie Bifido- und Milchsäurebakterien, die die Darmflora unterstützen. Sie kommen in Lebensmitteln wie Joghurt, Kefir, Buttermilch und Quark. Präbiotika sind dagegen vor allem in Obst und Gemüse zu finden.

