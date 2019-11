Geheimrezept? Wer jeden Tag einen dieser Drinks schlürft, wappnet sich gegen Erkältungen

Erkennen Sie, was das sein soll? Ein Tipp: Es gehört in das Erkältungsgetränk schlechthin.

Tagelang im Bett liegen und Tempos verbrauchen: Wer möchte schon krank werden? Ganz simple Rezepte sollen gegen Krankheitserreger schützen - probieren Sie es aus.

Viel schlafen und viel Tee trinken: Das beste Rezept gegen Erkältungen. Doch Heißgetränke helfen nicht nur, wenn es einen bereits erwischt hat: Sie wärmen von innen und haben so auch einen vorbeugenden Effekt. Kälte allein bewirkt zwar nicht, dass wir krank werden. Doch frösteln schwächt das Immunsystem - und Krankheitserreger haben leichteres Spiel.

Ingwersud oder Kamillentee - wenig trendig. Doch es gibt auch Heißgetränke, die richtig populär sind. In Amerika etwa gilt der Starbucks-Drink "Honey Citrus Mint Tea" als echte Wunderwaffe gegen Erkältungen - weshalb ihm manche den Beinamen "Medicine Ball" gegeben haben, was zu deutsch so viel heißt wie Medizinball.

Gegen Erkältungen gewappnet - mit dem selbst gemachten "Honey Citrus Mint Tea"

Die Rezeptur des Tees ist so simpel, dass man ihn ganz einfach selbst herstellen kann. Dazu benötigt man für eine Tasse nur folgende Zutaten:

Wasser

Limonade (am besten zuckerarme Zitronenlimo)

ein Teebeutel oder ein Teelöffel Grüntee (Geschmacksrichtung Minze-Zitrus)

ein Teebeutel oder ein Teelöffel Kräutertee (Geschmacksrichtung Pfirsich)

ein Schuss Honig

frische Pfefferminze

Für das gesunde Heißgetränk einfach das Wasser kochen lassen und leicht abgekühlt über die Teebeutel gießen. Die Limonade ebenfalls erhitzen und die Tasse aufgießen, nachdem die Teebeutel aus der Tasse genommen wurden (Anweisungen zur Ziehzeit auf der Tee-Packung beachten). Danach je nach Geschmack mit Honig süßen und mit frischer Pfefferminze verfeinern - fertig ist der Winter-Trunk, der durch die entzündungshemmende Wirkung des Honigs und das Vitamin C der Zitrone ein echter Erkältungs-Schreck sein soll.

Ingwer-Shots selbst mixen

Es gibt allerdings noch viele weitere Rezept-Ideen, die vor hartnäckigen und nervigen Erkältungen schützen sollen - zum Beispiel Ingwer-Shots. In vielen Supermärkten kann man die kleinen Abwehrstärker kaufen - oder Sie machen sich das Trend-Getränk einfach selbst. Dem Hauptbestandteil Ingwer wird entzündungs- und virenhemmende Wirkung nachtsagt. Außerdem wärmt er von innen - perfekte Voraussetzungen, um ihn gegen Erkältungen einzusetzen.

Mehr gesunde Ingwer-Rezepte im Video

Diese Zutaten brauchen Sie, um zehn Ingwer-Shots zu brauen:

1 Zitrone

2 Orangen

100 g Ingwer

50 ml Honig, Agavendicksaft oder Kokosblütensirup

Schälen Sie den Ingwer und schneiden Sie ihn in kleine Stücke. Zusammen mit dem Saft der Zitrone und den Orangen kommen der Ingwer und der Honig in einen Mixer oder in ein Gefäß, in dem man alles mit dem Pürierstab mixen kann. (Wer Bio-Produkte verwendet, kann sogar die Schalen in den Mixer geben). Alles ordentlich durchpürieren - im Kühlschrank hält sich die Ingwer-Shot-Mischung bis zu sieben Tage. Nicht vergessen: Immer ordentlich schütteln, bevor man sich einen Shot genehmigt.

