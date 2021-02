Eisbaden: Darauf müssen Sie beim Sprung ins Kalte Wasser achten

Eisbaden soll die Psyche und das Immunsystem stärken. Ganz ungefährlich ist das Winterschwimmen allerdings nicht. Worauf man beim Bad im eisigen Wasser achten sollten.

St. Gallen – Ein Bad im kalten Wasser ist gesund*. Davon gehen zumindest all diejenigen aus, die regelmäßig bei winterlichen Temperaturen in Seen und Bäche springen. Was unter Skandinaviern schon lange als alte Weisheit gilt, ist nun auch in Deutschland zum Trend geworden.

Begeisterte Anhänger schwören auf die positiven gesundheitlichen Effekte eines Eisbades. Gestützt werden die individuellen Erfahrungen dabei von wissenschaftlichen Untersuchungen. So soll Winterschwimmen das allgemeine Wohlbefinden verbessern, den Kreislauf in Schwung bringen und das Immunsystem stärken. *24vita.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

