Dünndarm-Fehlbesiedelung: Nicht immer ist eine Unverträglichkeit die Ursache von Verdauungsproblemen

Im Dickdarm leben Billionen von Bakterien. Gelangen sie in den Dünndarm, kann es zu Verdauungsbeschwerden mit Blähungen, Bauschmerzen und Völlegefühl kommen (Symbolbild).

Berlin – Im menschlichen Darm leben Billionen von Bakterien, die zusammen die Darmflora (das Mikrobiom) bilden. Normalerweise kommen diese Bakterien überwiegend im Dickdarm vor, wo sie die Aufgabe haben, unverdaute Nahrungsreste zu verwerten. Bei einer bakteriellen Fehlbesiedelung des Dünndarms (small bowel (bacterial) overgrowth (syndrome), kurz „SIBO“), siedeln sich diese Bakterien vermehrt im Dünndarm an, wodurch es einige Stunden nach dem Essen zu Verdauungsbeschwerden kommen kann.* Ursache der SIBO können Nahrungsmittelunverträglichkeiten*, aber auch Entzündungen oder Fehlfunktionen des Körpers sein.

Dringen die Dickdarm-Bakterien in den Dünndarm vor, stoßen sie dort auf ein Überangebot an Nährstoffen, das sie unter der Entstehung von Gasen wie Kohlenstoffdioxid, Wasserstoff und Methan fermentieren. In der Folge kommt es bei Betroffenen zu Beschwerden wie Bauchschmerzen, Bauchkrämpfen, Durchfall oder Verstopfung, Blähungen, Völlegefühl, Übelkeit und Müdigkeit. Eine Dünndarm-Fehlbesiedelung kann mit Hilfe eines Wasserstoff-Atemtests diagnostiziert werden. *24vita.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

