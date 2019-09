Dieses lebensgefährliche Virus kann in wenigen Stunden um die Welt gehen, warnt Gesundheitsexpertin

In kürzester Zeit soll ein neues Virus die gesamte Weltbevölkerung krank machen können. Millionen von Menschen könnten Experten zufolge betroffen sein - so schützen Sie sich.

Wer den Bericht "A World At Risk" (zu deutsch: "Eine Welt in Gefahr") eines Expertengremiums liest, dem schwant Schreckliches. Die ehemalige Chefin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Dr. Gro Harlem Brundtland, ist sich sicher: Nach Pest und spanischer Grippe, die unzählige Menschenleben kosteten, wird die Menschheit auch in Zukunft mit schlimmen Pandemien rechnen müssen.

Zika bis Ebola: Diese Krankheiten können sich rasch ausbreiten

Von Viren und Bakterien geht immense Gefahr für uns Menschen aus. Borreliose, Grippe, Ebola, Aids und so weiter: Die Liste an Krankheiten, die von Viren und Keimen ausgelöst wird, ist unendlich lang. Wo manche Erkrankungen mit den richtigen Medikamenten wie Antibiotika behandelt werden können, gibt es für manche Leiden noch keine Heilung.

Und genau hier wird es gefährlich. Denn fehlt eine Therapie, kann das ein Todesurteil bedeuten. Ein Gremium um die Gesundheitsexpertin Brundtland beschäftigte sich mit der Frage, welche Krankheiten in Zukunft ausbrechen könnten, die ähnliche Ausmaße wie Pest, Ebola oder andere lebensbedrohliche Epidemien haben könnten. Für Besorgnis sorgen unter anderem Ebola, Zika-Virus oder Dengue-Fieber. Diese Krankheiten könnten sich unter anderem durch die Globalisierung und den regen Flugverkehr in Zukunft rasch verbreiten und zu Tausenden Todesfällen führen, wie reliefweb meldete.

Mehr zum Thema erfahren Sie im Video:

Der Verbreitung von Seuchen vorbeugen: So verhalten Sie sich richtig

Das Tückische an Keimen und Viren: Sie sind extrem ansteckend. Gleichzeitig sind die Vorsichtsmaßnahmen gegen den möglichen Ausbruch von Seuchen den Experten zufolge viel zu lasch. Nicht nur Regierungen und Gesundheitsämter sind deshalb in Hinblick auf Aufklärung gefragt, auch Impfstoffe müssten verbessert beziehungsweise erforscht und neue Medikamente auf den Markt gebracht werden, um die Gefahr von Pandemien (ganze Länder erfassende Seuchen) zu bannen.

Viren und Bakterien verbreiten sich unter anderem über die Luft oder über Körperkontakt, deshalb sollten Sie folgende Verhaltensregeln verinnerlichen:

Hygiene schützt vor Krankheitserregern: Hände waschen nicht vergessen.

Auch das Meiden von Menschenmassen - vor allem während der Grippesaison - ist ratsam.

Impfungen schützen vor diversen Krankheiten wie Grippe, Masern oder Tollwut. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt beraten.

jg / Video: glomex