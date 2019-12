Grotesk: Was diesem Mann in der Nase sprießt, wächst eigentlich in einem ganz anderen Körperteil

Einem Mann aus Dänemark kam weißlicher Ausfluss aus der Nase - was dann folgt, ist nichts für schwache Nerven: Ärzte fanden etwas, was sie nie für möglich gehalten hätten.

Zuerst dachte er an eine Erkältung - alles sprach dafür: Seine Nase war verstopft und er konnte nicht mehr so gut riechen. Doch als ein 59-jähriger Däne - der anonym bleiben möchte - einen milchigen Ausfluss aus seiner Nase bemerkte, ging er schnell zum Arzt. Was die behandelnden Mediziner in seiner Nase fanden, verschlug ihnen die Sprache.

Wie behandelt man einen "Nasenzahn"?

Zuerst dachten sie an einen Tumor oder eine Zyste, die die Beschwerden verursachten. Doch weit gefehlt: Dem Dänen wuchs ein Zahn in der Nase!

Wie das britische News-Portal Daily Mail berichtete, wurde dem Mann der Zahn aus der Nase gezogen. Nach einem Krankenhausaufenthalt und einer Antibiotika-Therapie sei er wieder wohlauf.

Zahn in der Nase: Die Therapie

"Nasenzähne" sind der medizinischen Fachzeitschrift The BMJ zufolge sehr selten. Sie können verschiedene Symptome zur Folge haben, die beispielsweise an eine Entzündung der Nasenschleimhaut denken lassen. Im Fachblatt wird eine chirurgische Entfernung empfohlen.

Doch warum wachsen Zähne überhaupt in der Nase? Dem Portal Heilpraxisnet zufolge sind überzählige Zähne im Mund bei Menschen nicht selten. Warum sie auch in der Nase wachsen können, ist nicht abschließend geklärt. Im Falle des Dänen vermuten die Mediziner, dass er seinen "Nasenzahn" vermutlich schon sehr lange hatte, bevor sich Symptome zeigten.

