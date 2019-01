Neuer Diät-Trend aus Übersee: Personal Trainer von J.Lo verrät einfachen Trick

Er berät auch Jennifer Lopez in Figurfragen: David Kirsch hat eine neue Trend-Diät entworfen.

Nach der Weihnachtszeit wollen viele wieder ein paar Kilo abspecken - mit dieser neuen Trend-Diät vom prominenten Fitnesstrainer soll das einfach wie nie gehen.

Er bringt die Kurven von Heidi Klum und Jennifer Lopez in Form: David Kirsch hat sich als Personal Trainer einen Namen gemacht und betreut regelmäßig Stars und Sternchen. Ein neuer Ernährungstrend, den er ins Leben gerufen hat, ist wohl so simpel wie effektiv - und passt in jeden Alltag.

"Carbs 'til 2.30" - ab 14.30 Uhr keine Kohlenhydrate mehr

Zwölf Tage soll sie dauern und dabei die Pfunde purzeln lassen, ganz ohne Hungern. Die einzige Regel, die man David Kirsch zufolge beachten muss: Ab 14.30 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen.

Der Fitnessexperte aus New York nennt seine neue Diät deshalb auch "Carbs 'til 2.30", zu deutsch "Kohlenhydrate bis 14.30 Uhr". Die abgewandelte Form des Intervallfastens erlaubt Kohlenhydrate den ganzen Vormittag über, mittags und in den frühen Nachmittag hinein, wie das Nachrichtenportal Focus berichtete. Ab 14.30 Uhr sind sie dann tabu - Lebensmittel ohne Kohlenhydrate sind aber erlaubt, wie etwa Käse, Salat, Gemüse, Fleisch und Fisch.

Gesunde Kohlenhydrate wie Hülsenfrüchte bevorzugen

Bei der Anzahl der Kohlenhydrate setzt Kirsch kein Limit, jeder Mensch hätte hier einen individuell unterschiedlichen Bedarf. Ein Bauarbeiter etwa, der sich viel bewegt, verbrennt mehr Energie als ein "Bürositzer" und braucht entsprechend mehr Kohlenhydrate. Deshalb rät Kirsch, auf den eigenen Körper zu hören und entsprechend zu essen.

Dabei ist auch die Art der Kohlenhydrate relevant: Während der "Carbs 'til 2.30"-Diät sind langkettige gesunde Kohlenhydrate zu bevorzugen. Diese stecken beispielsweise in Haferflocken, Vollkornprodukten, Süßkartoffeln, Hülsenfrüchten wie Kichererbsen oder Pseudogetreide wie Amaranth oder Quinoa. Pizza und Pasta sind zwar erlaubt, sollten aber nicht zu oft gegessen werden.

Auch bei der "Carbs 'til 2.30"-Diät gehört Sport dazu

Die Kur, die mindestens zwölf Tage am Stück eingehalten werden sollte, lässt Kirsch zufolge nicht nur die Kilos schmelzen: Auch unschöne Beschwerden wie ein Blähbauch nach dem Essen sollen mit dem neuen Konzept der Vergangenheit angehören. Um lange etwas von den positiven Effekten der Diät zu haben, empfiehlt der Fitnesscoach sie weiterzuführen. Das kann auch in abgewandelter Form fünf Tage die Woche erfolgen - und am Wochenende darf geschlemmt werden.

Wie bei allen Diäten gilt auch bei der "Carbs 'til 2.30": Sport ist ein Muss. Kirsch empfiehlt, fünfmal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Eine Mischung aus Yoga und Krafttraining würde den Körper dabei am besten definieren.

