Die Diät-Lüge: Warum Low-Carb Sie krank und dick machen kann

Ohneee,

da hat jemand nicht viel Ahnung und verkauft es dann,mit angeblichem ärztekommi,als wahr...

Sie mischen bunt Paleo mit diäten und no carb und behaupten das ist low carb.

Bei low carb wird genau ausgerechnet wieviele kcal,fett und Proteine der Körper zum abnehmen braucht.Ebenso sind Ballaststoffe wichtig und es stimmt auch nicht das man KEINE Kohlenhydrate essen darf...oder wahllos Fleisch und Fett in sich reinschaufelt...

Auch ihre Behauptung mit dem Jojo Effekt ist schlicht falsch...während nach einer Diät,welche nur über einen begrenzten Zeitraum geht,danach wieder normal gegessen wird und SOMIT der Jojo Effekt eintritt...ist LowCarb eine Ernährungsumstellung...welche oft für Endomorphe wie mich...der einzige,leckere Weg zum Normalgewicht ist...

Und zuletzt...auch LowCarb kann

NICHT innert 24 Std Wunder bewirken...aber auf lange Sicht,etwas Durchhaltevermögen und der richtigen Gruppe als Unterstützung,lösten sich schon viele Gewichts bedingten Krankheiten in Spass und Freude am Leben auf...

Gerade bei LowCarb gibt es viele Gruppen,welche im Gegensatz zu vielen unseriösen Diäten,auch nichts kosten...

Man erhält jede Menge Unterstützung,Rezepte und Hilfe. .

Übrigends das A und O bei LowCarb... Das verarbeiten von hochwertigen Lebensmittel...kein Tüte aufreißen oder nur durchführbar wenn man teure pülverchen kauft.

Ich kann nur sagen,ihnen mehr Mut zu Recherchen und guter Journalismus zeichnet sich dadurch aus,dass man Ahnung vom Thema hat und bei den Fakten und der Wahrheit bleibt.