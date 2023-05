Isländischer Skyr lässt Pfunde purzeln – Abnehmen mit Quark-Variante

Protein-Bombe

Mit dem isländischen Quark soll es leichter werden, Gewicht zu verlieren. Bei einer einer Low-Carb-Diät kann er als Ergänzung hilfreich sein.

Skyr ist mittlerweile zum Markenzeichen Islands geworden. In Deutschland ist die Quark-Variante überall bekannt und im Supermarkt in vielfacher Ausführung zu kaufen. Der Legende nach sollen die Wikinger den besonderen Quark vor mehr als 1.000 Jahren nach Island gebracht haben. Er lässt sich aus Kuh- und Schafsmilch herstellen und ist nicht nur wegen seiner cremigen Konsistenz beliebt. Für viele ist Skyr auch ein Begleiter auf dem Weg hin zu einer schlankeren Figur: Zum Abnehmen eignet sich der Quark als Lebensmittel gut.

Proteinbombe Skyr: Bis zu elf Gramm Eiweiß in 100 Gramm enthalten

+ Der isländische Quark Skyr enthält viel Eiweiß. (Symbolbild) © Wirestock/Imago

Im Gegensatz zu normalem Joghurt besteht Skyr hauptsächlich aus entrahmter Kuh- oder Schafsmilch. In einem Skyr ist etwa viermal so viel entrahmte Milch enthalten wie in einem herkömmlichen Joghurt. Der Proteingehalt des isländischen Quarks ist deutlich höher als bei anderem Quark oder Joghurt. So kommen auf 100 Gramm Skyr laut Stiftung Warentest bei manchen Marken elf Gramm Eiweiß.

Zudem ist der Kalziumgehalt der isländischen Spezialität erwähnenswert. Kalzium im Körper ist wichtig für stabile Knochen, weswegen der Gesundheitsinformationsdient 700 bis 1.200 Milligramm als tägliche Dosis empfiehlt. Skyr liefert pro 100 Gramm 115 Milligramm Kalzium. Der wichtigste Vorteil für Menschen, die abnehmen wollen, ist aber der Fettgehalt. Denn der liegt bei 0,2 Gramm pro 100 Gramm Skyr.

Skyr vor allem als Lebensmittel bei Low-Carb-Diät sinnvoll

Manche Menschen haben Skyr schlicht und einfach aus dem Grund in ihren täglichen Ernährungsplan aufgenommen, weil er ihnen schmeckt. Die Konsistenz des Quarks ist cremiger und stabiler als bei herkömmlichem Quark. Hinzu kommt eine leicht säuerliche Note. Doch nicht ausschließlich der Geschmack des Quarks vergrößert die Gruppe der Menschen, die ihn regelmäßig essen.

Auch sein geringer Fettanteil ist für Personen, die eine Low-Carb-Diät durchführen, ausschlaggebend. Bei einer Low-Carb-Diät versuchen Praktizierende möglichst wenig Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Skyr ist dabei insofern dienlich, als dass der Quark

sättigt: Der hohe Proteingehalt sorgt dafür, dass der Blutzucker aufgrund des niedrigen glykämischen Indexes von Eiweiß nicht stark ansteigt und im Umkehrschluss auch nicht stark abfällt. So werden Heißhungerattacken vermieden und es tritt ein längerfristiges Sättigungsgefühl ein.

fettarm ist: Von Skyr können Menschen auf Diät recht viel essen, da der Fettgehalt so gering ist. Sie müssen also nicht befürchten, dass der Quark ihr Gewicht stark nach oben treibt.

sich positiv auf den Darm auswirkt: Skyr ist ein fermentiertes Lebensmittel, dass die Darmgesundheit unterstützt.

Der isländische Quark kann also durchaus beim Abnehmen helfen. Natürlich sind genügend Bewegung und ein gesunder Lebensstil ebenfalls unabdinglich, wenn das Gewicht auf lange Sicht sinken soll.

