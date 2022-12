Zucker ist Zucker? Von wegen – Honig kann laut Studie Diabetes vorbeugen

Von: Jasmin Farah

Honig ist lecker und gesund, das bestätigen auch Forscher. © Lisa und Wilfried Bahnmüller/Imago

Auf dem Morgenbrötchen, in Gebäck oder im Tee: Honig ist in Deutschland sehr beliebt. Zu Recht? Schließlich ist doch darin Zucker enthalten. Doch eine Studie klärt über einen gängigen Irrtum auf.

Honig ist ein vielseitiges Naturprodukt. Es ist seit je her ein altbewährtes Heil- und Hausmittel, etwa bei Erkältung oder grippalen Infekten und kann deren Symptome lindern. Schon im alten Ägypten hat man seine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung zu schätzen gewusst und in der Wundheilung angewandt. Doch sein Zuckergehalt ist nicht zu unterschätzen, weshalb Ernährungsexperten empfehlen, ihn nur sparsam einzusetzen.

Doch ist er wirklich genauso schädlich wie reiner Haushaltszucker?

Eine aktuelle Studie der University of Toronto widerspricht dem. Stattdessen hat sie ergeben, dass, wer regelmäßig Honig isst, bessere Cholesterin- und Blutzuckerwerte aufweist. Seine gesundheitlichen Vorteile überwiegen demnach so stark, dass die Forscher nun klarstellen, dass Zucker nicht gleich Zucker ist. Honig sei ihnen zufolge gesund und nicht länger mehr nur eine weitere Zuckerquelle in der Nahrung, die es zu meiden gilt.