Pflege für empfindliche Babyhaut: Auf diese Produkte sollten Eltern besser verzichten

Die Wahl der richtigen Pflegeprodukte spielt bei empfindlicher Kinderhaut eine wichtige Rolle. Worauf Eltern achten sollten.

Bonn – Egal ob spezielle Waschlotionen, Feuchttücher, Cremes oder Puder – die Auswahl an Pflegeprodukten für Babys und Kleinkinder in Drogerien und Apotheken ist groß*. Viele Eltern sind angesichts der zahlreichen Kosmetikartikel für Babys häufig verunsichert. Denn die Wahl der richtigen Hautpflege spielt bei den Kleinen eine wichtige Rolle. So können ungeeignete Inhaltsstoffe die empfindliche Haut schnell reizen.

Farb-, Duft- und Konservierungsstoffe können nicht nur zu Irritationen führen, sondern auch die Entstehung von Allergien* und Hautkrankheiten fördern. Bei der Babypflege sind unparfümierte Produkte auf Basis natürlicher Öle und Fette daher die erste Wahl. *24vita.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

