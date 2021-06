Warum werden manche Menschen mehr von Mücken gestochen?

Enthüllt

+ © Andy Nowack/Imago Mücken stechen manche Menschen besonders gern. © Andy Nowack/Imago

Stimmt der Mythos, dass Stechmücken auf „süßes Blut“ stehen? Manche Menschen werden vermehrt von Mücken gestochen, während andere verschont bleiben.

Wenn zwei Menschen gemeinsam in einem Zelt schlafen, wird es besonders deutlich: Der eine wird von Mücken geradezu zerstochen*, während der andere friedlich schläft und von den Plagegeistern nichts mitbekommt. Denn Stechmücken fahren auf manchen Menschen tatsächlich mehr ab, als auf andere. Das hängt von einigen verschiedenen Faktoren ab.

Auch interessant: Gibt es die Mückenallergie wirklich - und was kann ich dagegen tun?

Deshalb werden manche Menschen häufiger von Mücken gestochen

Früher sagte man gern: „Du hast bestimmt süßes Blut“, wenn jemand vermehrt den Mücken zum Opfer fiel. Doch diese Annahme konnte bisher nicht wissenschaftlich bewiesen werden. Trotzdem scheinen manche Menschen eine besondere Anziehungskraft auf die Blutsauger zu haben. Ausschlaggebend dafür ist unter anderem der Körpergeruch. Das bedeutet nicht, dass Mücken auf besonders gut oder schlecht riechende Personen fliegen. Es kommt auf die Zusammensetzung des körpereigenen Geruchs an. Welche Gerüche genau für die Mücken attraktiv sind, ist noch nicht erforscht.

Wissenschaftler haben außerdem herausgefunden, dass Mücken von Milchsäure (im Schweiß) und Kohlendioxid (im Atem) angelockt werden. Beides nehmen die Insekten über Sensoren an ihren Hinterbeinen und den Fühlern wahr. Auch Schwangere und Frauen, die sich in bestimmten Phasen ihres Menstruationszyklus befinden, locken die Stechmücken scheinbar an. Doch auch unsere Gene und unsere Körpertemperatur entscheiden darüber, ob die Mücken sich auf unserer Haut niederlassen.

Im Video: Das hilft gegen Mückenstiche

Das können Sie gegen Mücken tun

Da sich Mücken von menschlichem Schweiß angezogen fühlen, ist es ratsam beispielsweise nach dem Sport duschen zu gehen. Helle Kleidung, die nicht zu eng am Körper anliegt, ist ebenfalls ratsam – sonst kann die Mücke ganz einfach durch die Kleidung hindurchstechen. Auch Mückensprays können Abhilfe schaffen. Diese überdecken den menschlichen Körpergeruch und halten die Biester fern. (cw) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

