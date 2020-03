Deshalb sollten Sie den Frühjahrsputz auf keinen Fall ausfallen lassen

Der Frühling naht. Für viele ist jetzt die Zeit gekommen, die Wohnung auf Vordermann zu bringen - so wirkt sich dieses Ritual auf Ihre Gesundheit aus.

Leben vereinfachen durch Entrümpeln - das predigen aktuell nicht nur Buchautoren. Es gibt sogar ein Berufsbild, das sich speziell mit der Unordnung beschäftigt: Ordnungsberatung. Die prominenteste Beraterin auf diesem Gebiet ist wohl Marie Kondō, deren Bücher über das richtige Ausmisten unzählige Bücherregale weltweit füllen.

Doch was ist dran am Versprechen, durch die richtige Ausmist-Strategie auch innere Ruhe zu finden? Psychologe Michael Tompkins als stellvertretender Direktor des Zentrums für kognitive Therapie in der San Francisco Bay Area weiß, warum man sich nach dem Aufräumen so gut fühlt.

Der Frühlingsputz macht den wenigsten Spaß - sorgt aber für Hochgefühle

Unsere Stimmungen können durch "angenehme Aktivitäten und mastery activities" verstärkt werden, so Tompkins. Letztere können mit Beherrschungsaktivitäten übersetzt werden: Sie machen in der Regel nicht so viel Spaß wie Hobbies oder Entspannungspausen*, führen aber zu einem Erfolgserlebnis. Steuer oder Ablage machen, einen unliebsamen Anruf tätigen oder Großputz: Das alles macht keine Freude, wenn die Aufgaben allerdings erledigt sind, kommt es zu einem Hochgefühl.

Tompkins sieht einen Zusammenhang zwischen einem ordentlichen Haushalt, der nicht mit unnötigen Besitztümern vollgestellt ist, und dem Gefühl der Gelassenheit, wie CNN Health berichtete. Nach dem Aufräumen werden wir entspannter, weil unsere Umgebung klarer ist, so der Buchautor. Wir würden Informationen anders verarbeiten, weil wir visuell "weniger Rauschen im Gehirn" haben. Und wenn wir Gegenstände anderen Menschen spenden oder schenken, die sie brauchen und benutzen werden, könne diese Art von Altruismus "psychologisch gesehen eine wirklich, wirklich gute Wirkung auf uns haben".

Lesen Sie auch: Wer lange leben will, sollte diese eine Sache tun - sie hat nichts mit Sport und Ernährung zu tun.

Neustart kann lebensverlängernd wirken

Und die positiven Effekte eines ausgiebigen Frühjahrsputzes können sich sogar gut auf unser körperliche Gesundheit auswirken. Der Frühjahrsputz steht nicht nur für neue Sauberkeit im eigenen Heim, er wird von vielen auch als Start in den Frühling angesehen. Und ein Neustart kann Stressreduktion bedeuten, die Stimmung aufhellen und einen mit neuer Energie versorgen - die man nutzen kann, um sich gesünder zu ernähren*, mehr Sport zu treiben oder mehr zu schlafen, so CNN. Diese Faktoren würden ein langes, gesundes Leben begünstigen.

Weiterlesen: Macht Staub dick? Forscher finden erschreckenden Zusammenhang.

jg

Umarmen oder Händeschütteln: Berührungen tun gut Zur Fotostrecke

*Merkur.de und fnp.de gehören zum deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.