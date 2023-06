Der Sommer-Hit: Quark-Grieß-Dessert mit Beeren-Topping

So schmeckt der Sommer aus dem Glas: Kleine Weiße Wölkchen aus Quark und Grießbrei getoppt mit Beeren. © Mareike Pucka/biskuitwerkstatt.de/dpa-tmn

Food-Bloggerin Mareike Pucka weiß, wie man den Sommer einfängt. Sie kreiert weiße Wölkchen aus Grießbrei und Quark und füllt sie in kleine Gläschen. Obenauf kommen Lieblingsbeeren und Schokoraspeln.

Berlin - Die Mischung aus Grieß und Quark mit leckerem Beerentopping passt so gut zum Sommer. Ein leckeres Dessert, das gleichzeitig frisch und cremig ist, und das Beerentopping lässt sich ganz nach Geschmack abwandeln.

Und das Tolle an dem Sommerhit: Das Dessert kann auch schon am Vortag zubereitet werden, etwa wenn Besuch erwartet wird. Dann wird die cremige Masse bereits in die Gläser gefüllt und erst kurz vor dem Servieren mit Raspelschokolade und Obst getoppt.

Wenn das Dessert nach einem mehrgängigen Menü serviert wird, würde ich die Masse strecken und auf 6 Portionen aufteilen. Falls etwas übrig bleibt: Das Dessert schmeckt auch Kindern super. Das haben wir bereits mehrfach erprobt.

Zutaten für 3 Portionen:

Grießbrei:125 ml Milch125 ml Sahne50 g Weichweizengrieß1 Päckchen Bourbon-Vanillezucker

Quarkcreme:160 g Magerquark2 EL Mich oder Sahne1 EL Zucker10 g Raspelschokolade Zartbitter + etwas mehr zur DekoBlaubeeren, Brombeeren, Erdbeeren zur Deko

Zubereitung:

1. Für den Grießbrei Milch, Sahne und Bourbon-Vanillezucker in einen Topf geben und zum Kochen bringen. Kurz aufkochen lassen und dann den Grieß einrühren.

2. Den Brei eine weitere Minute köcheln lassen, dabei umrühren.

3. Den Grießbrei 5 Minuten quellen lassen, dann sofort mit Frischhaltefolie abdecken und vollständig erkalten lassen. So wird verhindert, dass sich eine Haut bildet.

4. Für die Quarkcreme Magerquark, Zucker, 2 EL Milch oder Sahne in eine Rührschüssel geben und glatt rühren.

5. Den Grießbrei unterrühren. Die Raspelschokolade unterheben.

6. Die Masse auf die Gläser verteilen und glatt streichen.

7. Mit Beeren, Raspelschokolade und nach Wunsch mit einem Zweig Minze garnieren und kaltstellen.

dpa