Depressionen bei Männern: Werden häufig nicht erkannt - vier typische Warnzeichen

Von: Judith Braun

Das Konzept der „Male Depression“ hat sich in Fachkreisen inzwischen etabliert. © Jose Carlos Ichiro/IMAGO

Bei Männern werden seltener Depressionen diagnostiziert als bei Frauen. Ein möglicher Grund ist, dass sie andere Symptome zeigen.

Gedrückte Stimmung, der Verlust von Freude, Schlafstörungen oder verminderter Antrieb: Leiden Männer unter einer Depression, dann zeigt sich die Krankheit nicht immer in den für sie typischen Symptomen. Das psychische Leiden wird deshalb bei Männern seltener diagnostiziert als bei Frauen.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums erkranken schätzungsweise 16 bis 20 von 100 Menschen in ihrem Leben mindestens einmal in ihrem Leben an einer Depression oder chronisch depressiven Verstimmung. Frauen sollen dabei häufiger betroffen sein. Allerdings wird die Krankheit bei Männern oftmals nicht erkannt und deshalb auch seltener diagnostiziert, wie Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata von der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der MedUni Wien laut Deutschlandfunk Nova sagt.

