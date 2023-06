Demenz-Test: Krankheitsanzeichen mit sieben Fragen überprüfen

Frühzeitige Erkennung

Eine Demenz kann sich schleichend entwickeln. Besteht aber ein erster Verdacht, lässt sich vor dem Arztbesuch ein Test durchführen.

Es gibt unterschiedliche Demenz-Formen, die bekannteste ist wohl Alzheimer. Laut dem Bundesgesundheitsministerium ist Alzheimer mit einem Anteil von 60 bis 65 Prozent zudem auch die häufigste Demenzform. Etwa 440.000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland an Demenz, eine Heilung gibt es in den meisten Fällen nicht. Da sich die Krankheit langsam entwickelt, ist zu Beginn eine klare Diagnose oftmals schwierig. Wenn Angehörige aber den Verdacht haben, eine Person in ihrem Umfeld leidet an Demenz, weil sie beispielsweise häufig Dinge vergisst, dann kann vor einer ärztlichen Untersuchung auch ein Test weiterhelfen.

Krankheit am besten so früh wie möglich erkennen

+ Je früher Demenz behandelt wird, desto besser. © Scott Griessel/Imago

Gelingt es, eine Demenzerkrankung frühzeitig zu diagnostizieren, ist eine bessere Behandlung möglich. Heilbar ist die Krankheit zwar fast nie, doch zögern die richtigen Medikamente das Fortschreiten der Krankheit heraus. Typische erste Anzeichen einer Demenz sind zum Beispiel:

Regelmäßig auftretende Gedächtnislücken

Sprachschwierigkeiten

Orientierungsschwierigkeiten

Antriebsschwäche

Fehleinschätzung von Gefahren

Stimmungsschwankungen

Betroffene auf ihre Krankheit anzusprechen, erfordert Mut. Denn häufig reagieren die Erkrankten ablehnend und wollen keinen Arzt aufsuchen. In solchen Fällen kann es helfen, die auftretenden Schwächen über einen längeren Zeitraum zu dokumentieren. So sieht auch der Erkrankte nach einiger Zeit, dass es sinnvoll ist, zu handeln.

Ebenfalls hilfreich sein kann ein Test, der aus sieben Anweisungen besteht. Dafür müssen Sie sich mit der eventuell erkrankten Person zusammensetzen, einen Stift und einen Zettel bereithalten. Entworfen hat diesen Mini-Test die Neurologin Dorothee Saur vom Universitätsklinikum Leipzig, wie sie der Bild-Zeitung erklärte.

Ein Test, der bei der Früherkennung hilft

Liegen Zettel und Stift bereit, kann es losgehen. Als Erstes muss sich der mutmaßliche Patient drei Begriffe merken: Zitrone, Hammer, Blau. Im zweiten Schritt sollte der Betroffene von der Zahl 100 sieben abziehen und das Ergebnis 93 korrekt angeben können.

Als dritten Test erfragt der Angehörige das aktuelle Datum. In Schritt vier muss der Betroffene die Zahlen 1609, 21.538 und 349.267 wiederholen können. Bei der fünften Aufgabe muss der mutmaßliche Patient die Ziffern 148, 2903, 32517 rückwärts aufsagen. In Schritt sechs muss sich der Betroffene an die drei Begriffe der ersten Frage erinnern. An letzter Stelle steht nun der sogenannte Uhrentest. Dafür zeichnet der Gefragte auf ein Blatt Papier einen Kreis. An diesen Kreis muss er oder sie nun die passenden Ziffern der Uhr eintragen und mit großem und kleinem Zeiger die richtige Uhrzeit aufmalen.

Kurzzeitgedächtnis getestet

Die Nennung der Zahlenreihenfolge dient dazu, das Kurzzeitgedächtnis zu aktivieren. Wichtig ist, dass die Person am Ende die drei Begriffe vom Anfang noch fehlerfrei nennen kann. Stellt das eine Herausforderung dar, sollten Sie auf jeden Fall ärztlichen Rat einholen. Ebenfalls, wenn die Person die Uhr nicht mehr korrekt malen kann und die Zahlen vertauscht. Eine Diagnose lässt sich über den Test natürlich nicht stellen, sie gibt aber einen Anhaltspunkt.

