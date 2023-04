Demenz: Kennen sind Sie die zehn Warnzeichen von Alzheimer – im Gegensatz zu typischen Alterserscheinungen?

2 / 10

2. Schwierigkeiten bei gewohnten Aufgaben zu Hause, in der Arbeit oder in der Freizeit: Während eine gelegentliche Hilfestellung, um beispielsweise eine Fernsehsendung aufzunehmen oder eine Mikrowelle einzustellen, zu den typischen altersbedingten Veränderungen gehört, haben Menschen mit Alzheimer häufig Probleme bei der Durchführung alltäglicher Aufgaben. Manche Betroffene haben beispielsweise Probleme, sich an die Regeln eines bekannten Spiels zu erinnern. Oder sie haben Schwierigkeiten, an einen bekannten Ort zu fahren oder am Arbeitsplatz ein Budget zu verwalten. © Kzenon/IMAGO