Delta-Variante des Coronavirus: Was auf Deutschland zukommt

Ruhe vor dem Sturm

Alpha brachte die dritte Welle. Bringt Delta Deutschland die Vierte? Was diese Variante des Coronavirus so gefährlich macht.

Berlin – Aktuell wirkt die Corona-Lage entspannt. Die Biergärten und Restaurants schenken aus, Paare dürfen wieder in größerer Gesellschaft heiraten. Viele fürchten aber die Delta-Variante des Virus. „Delta ist so ernst wie es nur geht“, schrieb der US-Epidemiologe Eric Feigl-Ding kürzlich auf Twitter.

Wochenlang hatten Berichte des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Auswertungen von Stichproben keine merkliche Zunahme des Delta-Anteils an den Infektionen erkennen lassen. Das hat sich jetzt geändert: Jede Woche werden doppelt so viele Fälle der Delta-Variante des Coronavirus gemeldet wie zuvor. Damit stellt sich ein Tempo ein, das von Virologen befürchtet wurde. Insgesamt ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Land aber weiter rückläufig und sehr niedrig. Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, sieht in der Entwicklung keinen Grund zur Panik, hält Wachsamkeit aber für angebracht: Es könnte ein Kipppunkt sein. Was dann folgen kann, weiß 24vita.de. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

