Darmgesundheit: Zehn Punkte, an denen Sie erkennen, ob Ihr Darm krank ist

Akne, Mundgeruch und Allergien

+ © Andrey Popov/Imago Ist die Darmflora aus dem Gleichgewicht, kommt es unter anderem zu Blähungen, Bauchschmerzen oder Verdauungsstörungen. (Symbolbild) © Andrey Popov/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Neue Forschungen belegen immer wieder, wie wichtig die Darmgesundheit ist. Ob Ihr Darm gesund oder krank ist, können Sie an folgenden zehn Punkten erkennen.

Berlin – „Wenn‘s Arschal brummt, ist‘s Herzal g‘sund.“, sagt man in Bayern. Und da ist was dran. Ist die Verdauung intakt, ist das in der Regel ein gutes Zeichen, dass Körper und Seele gesund sind. Ist die Darmflora aus dem Gleichgewicht und „schlägt etwas auf den Magen“, wirkt sich das wiederum auf die Verdauung aus.

Im menschlichen Darm* leben mindestens 160 Arten unterschiedlicher Mikroorganismen. Die Gesamtheit aller Darmbewohner wird als Mikrobiom des Darms bezeichnet. Dazu gehören Bakterien, Archaeen (Urbakterien), Viren und auch Pilze. Bakterien werden oft in nützliche und pathogene (krankmachende) Bakterien unterteilt. Bakterien der ersten Gruppe unterstützen unseren Körper bei der Verdauung und der Aufnahme von Vitaminen und Proteinen. Pathogene Bakterien können zu Durchfall, Erbrechen und Magenschmerzen führen und werden häufig über die Nahrung aufgenommen. Was den Darm noch krank macht und wie sie einen kranken Darm erkennen, weiß 24vita.de. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.