Darmgesundheit: Lebensmittel mit resistenter Stärke, die beim Abnehmen helfen

Von: Laura Knops

Resistente Stärke wirkt sich positiv auf die Gesundheit des Darms aus. Welche Lebensmittel den Ballaststoff enthalten und beim Abnehmen helfen.

Lebensmittel wie Kartoffeln, Nudeln und Reis gelten unter Menschen, die eine Diät machen, als ungeliebte Dickmacher. Häufig werden die Nahrungsmittel daher vermieden oder gar ganz aus dem Speiseplan gestrichen. Das ist allerdings keinesfalls notwendig. Mit der richtigen Zubereitung können Kartoffeln sogar beim Abnehmen helfen, wie 24vita.de verrät.

Resistente Stärke unterstützt die Darmgesundheit und kann so beim Abnehmen helfen. © Westend61/IMAGO

Der positive Abnehm-Effekt ist auf die in bestimmten Lebensmitteln enthaltene resistente Stärke zurückzuführen. Diese entsteht durch das Abkühlen gekochter stärkehaltiger Nahrungsmittel wie Kartoffeln, Nudeln und Reis – und das bereits nach etwa 12 bis 24 Stunden. Abkühlen verändert die chemische Struktur der Stärke. Ein Teil der in den Lebensmitteln bereits vorhandenen Stärke verwandelt sich so in resistente Stärke. Diese kann der Darm nicht mehr verdauen.

