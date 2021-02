Gesichtscreme im Öko-Test: Schlechtes Urteil für bekannte Marken

Sensible Haut braucht besonders im Winter ausreichend Pflege (Symbolbild).

Öko-Test hat Gesichtspflege für empfindliche und trockene Haut unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Die meisten Cremes sind zu empfehlen. Bekannte Marken enthalten jedoch zum Teil gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe.

Frankfurt am Main – In der kalten Jahreszeit benötigt empfindliche Haut ausreichend Pflege. Denn Kälte, Wind und Heizungsluft entziehen der Haut Feuchtigkeit. Die Folge: Viele Menschen leiden gerade im Winter unter Hautirritationen. Um trockene, schuppige Haut zu vermeiden, greifen Betroffene daher häufig zu speziellen Gesichtscremes. Doch nicht jede Gesichtspflege ist tatsächlich auch für sensible Haut geeignet, wie eine Untersuchung des Verbrauchermagazins Öko-Test zeigt. Denn einige Cremes bekannter Marken enthalten kritische Inhaltsstoffe, die die Haut zusätzlich reizen.

Insgesamt 20 Gesichtscremes hat Öko-Test unter die Lupe genommen - darunter einige Naturkosmetikprodukte, aber auch konventionelle Cremes*. Doch nicht alle Produkte konnten im Test überzeugen: Viele Cremes schneiden entweder sehr gut oder ziemlich schlecht ab - dazwischen gibt es wenig. So fanden die Tester in sechs Produkten gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe, darunter PEG-Verbindungen, bedenkliche UV-Filter, Paraffine, Silikone, halogenorganische Verbindungen, Konservierungsmittel und Duftstoffe. *24vita.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

