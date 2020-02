Corona-Epidemie: Desinfektionsmittel ausverkauft? So stellen Sie es selbst her

Desinfektionsmittel sollen Viren und Bakterien abtöten und so vor Krankheiten schützen. Doch in Hinblick auf das Coronavirus herrschen besondere Empfehlungen.

Wer sich mit Desinfektionsmitteln eindecken will, wird zurzeit entweder vor leeren Regalen stehen oder sich mit überteuerten Preisen konfrontiert sehen. So berichtet ein Merkur-Leser von massiv überhöhten Preisen für Handdesinfektionsmittel. Nicht nur im Einzelhandel, auch auf Online-Marktplätzen wie Amazon oder Ebay kursieren horrende Preise. Doch wie sinnvoll ist der Einsatz von Desinfektionsmitteln in Hinblick auf die Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen wirklich?

Coronavirus-Infektion vorbeugen: Ist Händedesinfektion wirklich sinnvoll?

In der Regel genügt im Alltag gründliches Händewaschen*, um krankmachende Viren – sei es Corona- oder Influenza-Viren – unschädlich zu machen. Doch darüber hinaus könne bei infektanfälligen Menschen eine Händedesinfektion sinnvoll sein, wie das Fachportal PTA heute berichtete. Auch Risikogruppen wird empfohlen, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Zu besonders gefährdeten Gruppen zählen:

Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Bluthochdruck*

Diabetiker

Personen mit Atemwegserkrankungen wie Asthma

Krebs-Patienten

Nicht nur eine gute Händehygiene zählt zu den wichtigsten Schutzvorkehrungen*, die vor einer Coronavirus-Infektion schützen. Ebenfalls sollten Sie mindestens einen Meter Abstand zu kranken Menschen halten und den Besuch von Risikogebieten meiden.

Desinfektionsmittel geeignet für Menschen mit Vorerkrankungen und medizinisches Personal

Auch das Robert Koch-Institut (RKI) als Bundesoberbehörde für Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten sieht Berichten des Bayerischen Rundfunks (BR) zufolge keine Notwendigkeit für gesunde Menschen, im Alltag Desinfektionsmittel anzuwenden. Der BR zitiert Lars Schaade, Vizepräsident des RKI, der großflächige Desinfektionen nur im Umgang mit Patienten und in Krankenhäusern als sinnvoll erachtet. Ansonsten sei die Wahrscheinlichkeit, "dass man irgendwo auf das Virus trifft und das mit der Hand aufnimmt*, nicht sehr groß".

Wer aufgrund von Vorerkrankungen wie Krebs oder Asthma zur Risikogruppe zählt oder Kontakt zu immungeschwächten Menschen hat, für den sei der Gebrauch von Desinfektionsmitteln allerdings sinnvoll. Um die Struktur der Coronaviren (auch SARS-CoV-2 genannt) zu zerstören, müssen zur Händedesinfektion Ethanol-basierte Mittel mit einem Gehalt ab 62 Prozent Ethanol angewandt werden. Auch Alkohol-basierte Händedesinfektionsmittel auf Propanol-Basis mit der Deklarierung "begrenzt viruzid" seien PTA heute zufolge wirksam. Auch Mittel mit dem Wirkungsbereich "begrenzt viruzid PLUS" oder "viruzid" seien geeignete Desinfektionsmittel, wie das RKI meldete. Ein ausreichender Schutz steht und fällt allerdings mit der richtigen Anwendung. Mindestens drei Milliliter Handdesinfektionsmittel werden benötigt, um Viren unschädlich zu machen. Damit sollten die Hände komplett benetzt und danach an der Luft getrocknet werden.

Händedesinfektionsmittel selber machen

Sind keine Fertigpräparate zur Händedesinfektion erhältlich, können Apotheken diese selbst herstellen. Der Weltapothekerverband FIP verweist hier auf zwei von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Rezepturen bestehend einmal aus Ethanol, Wasserstoffperoxid, Glycerol und Wasser oder Isopropanol, Wasserstoffperoxid, Glycerol und Wasser.

Doch man kann Händedesinfektionsmittel auch selbst herstellen. Wie SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) berichtet, empfiehlt sich selbstgemachtes Desinfektionsmittel nur als Notlösung, da es die Haut weit mehr austrocknet als käufliche Händedesinfektionsmittel. Dies fördere auch die Entstehung von allergischen Reaktionen. Andreas Widmer, Leiter Spitalhygiene am Universitätsspital Basel, gibt eine Anleitung: "Acht Deziliter Alkohol (Ethanol) und zwei Deziliter abgekochtes Wasser dazu. Wenn Sie noch etwas Glycerin dazugeben, schützen Sie die Haut. Alkohol löst das Hautfett heraus".

