Neuartiges Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragbar: Wie wahrscheinlich ist eine Ansteckung?

Eine neuartige Lungenentzündung beunruhigt derzeit Behörden in China. Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar - wie wahrscheinlich ist die Ansteckung?

Behörden in China haben es derzeit mit einer neuartigen Lungenentzündung zu tun, die sich rasant auszubreiten scheint.

Bisher sind 440 Personen an dem Coronavirus erkrankt, 17 Menschen sind daran gestorben.

Die Mehrzahl erkrankte in Wuhan, einer Metropole mit elf Millionen Einwohnern in der Provinz Hubei. Ein dortiger Fisch- und Geflügelmarkt als Ausgangspunkt des Erregers angesehen.

Das Besorgniserregende an dem neuen Coronavirus: Es ist laut Chinas Nationaler Gesundheitskommission von Mensch zu Mensch übertragbar. Zudem steckte sich auch medizinisches Personal an. Wie wahrscheinlich ist also eine Übertragung? Das Robert-Koch-Institut gibt dazu nun eine Einschätzung.

Neuartiger Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragbar

Wie das Robert-Koch-Institut erklärt, sind weitere begrenzte Mensch-zu-Mensch-Übertragungen zu erwarten. Allerdings handele es sich bisher um Einzelfälle, die "keine Hinweise auf eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch" geben würden. Heißt: Bisherige Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass das bislang erkannte Coronavirus sich nicht verändert und dadurch die Übertragung von Mensch zu Mensch leichter würde. Das erklärte auch Vizepräsident des Instituts, Lars Schaade, im Deutschlandfunk. Die Infektionsbarriere sei noch recht hoch. Deshalb sei es unwahrscheinlich, dass die Mortalität so hoch liegen könnte, wie noch beim Sars-Virus vor 17 Jahren.

Coronavirus: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, sich in Deutschland anzustecken?

Zudem unternimmt China alle nötigen Maßnahmen, um die weitere Ausbreitung des Virus zu unterbinden: Kranke Menschen werden identifiziert und isoliert, Verkehrsknotenpunkte überwacht. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) schätzt das Risiko für eine Ausbreitung innerhalb der EU "als gering bis sehr gering" ein. Auch das Bundesgesundheitsministerium (BGM) mahnt zur Ruhe: "Die Gefahr für Deutschland durch das neu aufgetretene Coronavirus wird von unseren Fachleuten momentan als sehr gering eingeschätzt."

Sollte es dennoch zu einem Auftreten der neuartigen Lungenkrankheit in Deutschland kommen, seien laut dem Virulogen Christian Drosten in der Berliner Charité schon "alle Testsysteme hochgefahren", um das Virus schnell nachweisen zu können.

Erfahren Sie hier alle Fakten zum neuartigen Coronavirus und dessen Symptome in Kürze.

Mysteriöse Lungenkrankheit: Diese Maßnahmen können Sie selbst ergreifen

Um eine Ansteckung zu vermeiden, rät die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Reisenden in dem betroffenem Gebiet zu den üblichen Vorsichtsmaßnahmen:

Kontakt zu Menschen, die an Atemwegsinfektionen leiden, vermeiden

regelmäßiges Händewaschen, besonders nach Kontakt zu kranken Menschen oder ihrem Umfeld

Kontakt zu lebenden oder toten Nutz- oder Wildtieren vermeiden

Darüber ob aufgrund des neuartigen Coronavirus ein internationaler Gesundheitsnotstand ausgerufen werden soll, berät die WHO am Mittwoch (22. Januar) in einem Notfallausschuss. Hier werden Sie dazu und allgemein zu den Entwicklungen um das Coronavirus auf dem Laufenden gehalten.

