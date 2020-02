Schutz vor Coronavirus: Helfen Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel? 

Aktuell grassiert die Angst vor dem Coronavirus. Viele Menschen fragen sich, ob Desinfektionsmittel oder Mundschutz wirklich helfen. Hier gibt es die Antworten.

Ende Januar wurde in Deutschland der erste Fall mit Coronavirus bestätigt. In China steigt die Zahl der Infizierten täglich. Eine Live-Karte einer Universität aus den USA zeigt das Ausmaß und die Verbreitung des Coronavirus in der Welt.

Aktuell ist das Zentrum der Verbreitung in Asien. Doch auch in Europa gibt es immer mehr Fälle. Die Menschen fragen sich berechtigterweise, wie RUHR24.de* berichtet, wie man sich vor dem Coronavirus schützen kann. Reichen Desinfektionsmittel und Mundschutz aus?

Es gibt wohl unterschiedliche Möglichkeiten, sich vor einer Ansteckung zu schützen. Doch nicht alle sind sinnvoll.

