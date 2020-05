Asthma und Coronavirus: Sind Betroffene automatisch Risikopatienten?

Aktuell sind große Mengen an Eichenpollen in der Luft. Birken- und Eschenpollen sind am Abnehmen. Die Konzentration an Gräserpollen ist bisher noch lokal begrenzt mit steigender Tendenz. Mehr bei Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst https://t.co/tuTtb8x6oM #Heuschnupfen pic.twitter.com/NreXCeQToy