„Innerhalb von Minuten“: Erste Gesichtsmaske tötet Coronaviren innerhalb kürzester Zeit

Die neue Maske soll Coronaviren auf der Oberfläche abtöten. Das verspricht der kanadische Hersteller und eine wissenschaftliche Studie.

In Kanada wurde eine medizinische Gesichtsmaske vorgestellt, die nachweislich das Coronavirus unschädlich macht. Ein Team von Wissenschaftlern an der University of Toronto habe die Maske geprüft und bestätigt, dass die äußere Oberfläche der Maske 99 Prozent der Coronaviren innerhalb von Minuten inaktiviert. Das geht aus einer Pressemitteilung des kanadischen Herstellers i3 BioMedical hervor.

Erste Gesichtsmaske tötet Coronavirus nachweislich ab

Die medizinische Gesichtsmaske mit dem Markennamen „TrioMed Active Mask Typ IIR“ soll den Beschäftigten im Gesundheitswesen und der Allgemeinbevölkerung ein hohes Maß an aktivem Schutz bieten. Die antimikrobielle Technologie ist das Herzstück der medizinischen Produktpalette des Unternehmens, das unter anderem Wundverbände, medizinische Klebebänder, Handschuhe, Kopfbedeckungen, Schutzkittel und weitere persönliche Schutzausrüstungen herstellt und weltweit verkauft.

Eine im American Journal of Infection Control veröffentlichte Studie ergab, dass Menschen ihr Gesicht im Durchschnitt 23 Mal pro Stunde berühren. Das Coronavirus, das Covid-19 verursacht, bleibt zudem bis zu sieben Tage lang auf der äußeren Schicht von Schutzmasken präsent und infektiös, wie aus einer in „The Lancet Microbe“ publizierten Studie hervorgeht.

„Diese Maske ist der erste und einzige Atemschutz, für den wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass er das Coronavirus inaktiviert und somit das Kontaminationsrisiko für den Träger drastisch reduziert“, erklärt Pierre Jean Messier, Gründer und CEO von i3 Biomedical Inc. „Unser Unternehmen hat viele Jahre und Millionen von Dollar für die Entwicklung dieser interaktiven antimikrobiellen Technologie aufgewandt. Die daraus resultierenden Produkte werden von der medizinischen Gemeinschaft auf der ganzen Welt verwendet und können zahlreiche Mikroben, darunter E-Coli, Influenza-Virus und SARS-CoV-2 abtöten“.

Folgende Merkmale sind der Produktinformation zu entnehmen:

Die äußere Schicht der Maske inaktiviert mindestens 99 Prozent des Coronavirus SARS 2 und des Influenza-Virus H1N1

inaktiviert mindestens 99 Prozent des und des Influenza-Virus H1N1 Effizienz der Virenfiltration (VFE) ist über 99,9 Prozent

Effizienz der Bakterienfiltration (BFE) ist über 99,9 Prozent

Die Maske entspricht der europäischen Norm für Medizinprodukte EN 14683 Typ IIR

entspricht der europäischen Norm für Medizinprodukte EN 14683 Typ IIR Fünf Jahre lagerfähig

Auf dem kanadischen Markt ist eine Packung mit fünf Masken ab sofort für 9,99 Dollar (umgerechnet 6,45 Euro) zu erhalten. Wann die Maske auch in Deutschland in den Handel kommt und ob auch Privatpersonen darauf zugreifen können, steht bisher nicht fest. (nh) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

