Coronavirus-Infektion viel gefährlicher für Männer: Diese Erklärung haben Forscher

Männer erkranken häufiger an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 - und sie versterben auch häufiger infolge der Infektion. Wissenschaftler erforschen das Phänomen.

Die rasante Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie weltweit nimmt kein Ende: Mehr als 1.350.500 Fälle wurden bisher gemeldet.

Bei der Analyse der Sterberaten fällt auf: Deutschland liegt mit einem Wert von 1,8 Prozent weit hinter anderen Ländern wie Italien (12,5 Prozent) oder Großbritannien (10,3 Prozent).

Doch in jedem Coronavirus-Risikogebiet beobachten Mediziner, dass mehr Männer von der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 betroffen sind als Frauen.

Die Coronavirus-Pandemie ist vorherrschendes Thema in den Medien. Regierungen versuchen die negativen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in Grenzen zu halten, Virologen und andere Wissenschaftler entschlüsseln den Aufbau des Virus und entwickeln Medikamente* und Impfstoffe*. Die neuartige Krankheit wirft immer neue Fragen auf. Ein Forscherteam aus den USA befasste sich jetzt mit dem Fakt, dass mehr Männer als Frauen an Covid-19 erkranken - und auch häufiger durch eine Infektion mit Coronaviren versterben.

Coronavirus: Alkohol und Rauchen erhöhen das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf

"In Deutschland sind 66 Prozent der Verstorbenen Männer, 34 Prozent sind Frauen. Bei den Infizierten sind 52 Prozent männlichen und 48 Prozent weiblichen Geschlechts. Wir haben eine höhere Sterblichkeit unter Männern", zitiert die Tagesschau Marcia Stefanick, Medizin-Professorin am Institut für Präventionsforschung an der Stanford Universität in Kalifornien.

Dafür macht die Forscherin verschiedene Faktoren verantwortlich, allen voran allerdings das Rauchen. "Rauchen hat einen großen Einfluss, weil das Coronavirus die Atemwege befällt. Männer scheinen häufiger zu rauchen als Frauen", so Stefanick. In Hinblick auf das Rauchen gilt: Wer raucht, ist anfälliger für Lungenkrankheiten wie Lungenkrebs* und je mehr Zigaretten es am Tag sind, desto höher das Risiko zu erkranken. Vor allem in China, wo rund zehnmal mehr Männer rauchen als Frauen, erkläre das mit Sicherheit die deutlich höhere Sterblichkeit unter Männern. Im Iran, in Südkorea oder Italien zeichnet sich ein ähnliches Bild. In Hinblick auf Italien stellt Professorin Stefanick fest: "Hier gibt es laut Statistik sieben Millionen Raucher und nur 4,5 Millionen Raucherinnen. Auch Alkoholgenuss macht Corona-Infizierte offenbar anfälliger".

Lesen Sie auch: Coronavirus: Raucher als besondere Risikogruppe - das empfiehlt der Experte.

Seltener schwere Covid-19-Verläufe bei Frauen durch bessere Abwehr

Neben einem ungesünderen Lebensstil beeinflussen auch genetische Faktoren den Verlauf von Coronavirus-Infektionen*. Genetisch bedingt sei das Immunsystem von Frauen robuster als das von Männern: "Das bedeutet, bei ihnen lässt sich ein besserer Impfschutz aufbauen als bei Männern. Das weibliche Geschlecht bekämpft außerdem Infektionskrankheiten besser", sagt Forscherin Marcia Stefanick. Das habe zur Folge, dass weltweit rund dreimal mehr Männer an einer Coronavirus-Infektion versterben als Frauen. Zu diesem Ergebnis kommt die Universität von Miami, die 4.789 Krankenakten von Covid-19-Patienten analysiert hat.

Auch dass Frauen in der Regel besser auf ihre Gesundheit achten, sich gesünder ernähren und regelmäßiger als Männer zu Vorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen zum Arzt gehen, könnte eine Begründung dafür sein, warum sie seltener an einem schweren Covid-19-Verlauf erkranken.

Quellen: https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality; www.focus.de; www.tagesschau.de

jg

