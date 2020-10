Corona und Influenza im Winter 2020/21: Wie sinnvoll ist eine Grippeschutzimpfung für alle?

Um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, werden Forderungen für kostenlose Grippeschutzimpfungen laut – auch für Nicht-Risikogruppen.

Im Herbst beginnt die Grippesaison. Wenn die Temperaturen fallen, stecken sich wieder mehr Menschen mit Influenzaviren an.

Die Krankheitsfälle variieren von Jahr zu Jahr stark: Während der Grippewelle 2019/2020 (Ende Oktober 2019 bis Anfang April 2020) wurden über 181.900 labordiagnostisch bestätigte Influenza-Erkrankungen gemeldet, 377 Menschen starben an der Virusgrippe. Die Influenzasaison 2017/2018 dagegen fiel weit verheerender aus: Rund 25.100 Menschen verstarben infolge der Infektion*.

Rund 25.100 Menschen verstarben infolge der Infektion*. Viele Grippefälle in 2020/21 und eine steigende Zahl an Covid-19-Patienten könnten fatale Folgen haben, geben Mediziner zu bedenken. Diskutiert wird der Nutzen einer Grippeschutzimpfung für alle Bürger.

Angesichts steigender Corona-Infektionen sind Ärzte und Experten in Sorge, wie sich die Lage im Herbst und Winter entwickeln könnte – vor allem wenn eine heftige Grippewelle die Situation noch verschärfen sollte. Deshalb fordern Politiker aktuell kostenlose Grippeschutzimpfungen für alle Krankenversicherten, nicht nur für Risikogruppen. Einige gesetzliche Krankenkassen übernehmen die Kosten bereits schon heute – etwa die KKH Kaufmännische Krankenkasse, wie aus einer Pressemittelung der gesetzlichen Kasse hervorgeht: „Für uns ist das selbstverständlich. Die KKH zahlt jedem Versicherten die Impfung in der hausärztlichen Praxis, wenn dies gewünscht wird“, erklärt Sven Seißelberg, Apotheker bei der KKH Kaufmännische Krankenkasse. „Ob sich Versicherte impfen lassen möchten, ist eine ganz persönliche Entscheidung. Jeder sollte für sich und für seine Familienmitglieder abwägen, welches Influenza-Infektionsrisiko besteht und ob eine Schutzimpfung sinnvoll ist. Im Zweifelsfall hilft ein Gespräch mit dem behandelnden Arzt, der individuell beraten kann.“

Grippeschutzimpfung: Infektionsgefahr persönlich abwägen

Das Corona-Virus und die Grippe könnten in zweierlei Hinsicht in den nächsten Monaten eine gefährliche Kombination sein: Zum einen ist nicht geklärt, wie sich eine zweifache Infektion auf den menschlichen Körper auswirkt und zum anderen könnte bei steigenden Fallzahlen von Corona- und Grippeinfizierten die befürchtete Überlastung des Gesundheitssystems eintreten. Insbesondere Risikopatienten sollten sich deshalb für eine Grippeschutzimpfung entscheiden. Dazu zählen nach Einschätzung der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert Koch-Instituts vor allem ältere Menschen ab 60 Jahren, Schwangere, chronisch Kranke, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. „Auch für Personen mit erhöhter Gefährdung aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit wie medizinisches Personal oder Arbeitnehmer mit viel Publikumsverkehr ist eine Grippeschutzimpfung in diesem Herbst ratsam. Dies gilt auch für die Menschen, die engen Kontakt zu Personen aus diesen Risikogruppen haben“, erklärt Sven Seißelberg.

Da sich die Virenstämme stetig verändern, wird jedes Frühjahr ein neuer Impfstoff entwickelt. Eine jährliche Auffrischung der Impfung ist deshalb notwendig, um ausreichend geschützt zu sein. Jetzt zum Herbstanfang ist der beste Zeitpunkt, um eine Grippeschutzimpfung durchzuführen. „In der Regel wird der Piks gegen die Influenza-Viren gut vertragen. In manchen Fällen treten im Nachgang leichte Erkältungssymptome auf“, erklärt Seißelberg der KKH zufolge. Die durch Influenza-Viren hervorgerufene Grippe unterscheidet sich von einem harmlosen Husten oder Schnupfen. Symptome sind zum Beispiel plötzlich einsetzendes Fieber mit über 38,5 Grad Celsius, Kopf- und Gliederschmerzen, trockener Husten und eine andauernde körperliche Schwäche. *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Weiterlesen: „Russische Grippe“ in den 70ern: Diese Ähnlichkeit gibt es zur Coronavirus-Pandemie.