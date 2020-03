Coronavirus: Ausgangssperre droht! Was Sie dürften – und was nicht

In Deutschland breitet sich das Coronavirus rasant aus. Eine Ausgangssperre könnte die Infektionen eindämmen. Was würde das für uns bedeuten?

In Deutschland greift das Coronavirus um sich. Insgesamt über 15.000 Fälle sind aktuell in der Bundesrepublik bekannt. Obwohl die meisten Städte schon sehr drastische Maßnahmen veranschlagt haben, um eine Ausbreitung einzudämmen, steigt die Zahl der Infizierten unaufhörlich. In einigen Orten Bayerns herrscht bereits eine Ausgangssperre. Am kommenden Wochenende könnte es im ganzen Land so weit sein. Was eine Ausgangssperre wegen des Coronavirus für die Menschen bedeuten würde, haben die Kollegen von owl24.de* zusammengefasst.

