Corona: Schweißausbrüche und starkes Schwitzen sind Anzeichen

Von: Natalie Hull-Deichsel

Es gibt immer mehr Corona-Fälle, die von heftigem Schwitzen und Schweißausbrüchen berichten. (Symbolbild) © Josep Suria/Imago

Eine Virusinfektion mit Omikron kann sich anhand verschiedener Symptome bemerkbar machen. Heftiges Schwitzen mit Nachtschweiß soll typisch sein.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) steigt die Zahl der registrierten Covid 19-Erkrankungen in Deutschland weiter an. Aktuell ist eine Infektion mit der Omikron-Variante BA.5 vorherrschend. Zwar werden gemeinhin weniger schwere Krankheitsverläufe verzeichnet, jedoch scheint BA.5 am ansteckendsten zu sein. Die Symptome reichen von spezifischen Anzeichen wie Fieber, Gliederschmerzen und Husten bis zu eher unspezifischen wie Durchfall und Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn.

Wie sich das starke Schwitzen und die Schweißausbrüche nach einer Corona-Omikron-Infektion äußert, weiß 24vita.de.

Mittlerweile gibt es verschiedene Anzeichen für Covid wie Verfärbungen an Zehen und Fingern, die Betroffene erst mal nicht an eine Corona-Infektion denken lassen. Neben Halsschmerzen, Kopfschmerzen und Kurzatmigkeit zeigen sich bei Omikron BA.5 auch eine tief sitzende Abgeschlagenheit und Müdigkeit bis hin zu Fatigue. Selbst Hautprobleme mit Ausschlag und Jucken sowie blau-verfärbte Lippen können für eine Corona-Erkrankung sprechen.

Dieser Beitrag beinhaltet lediglich allgemeine Informationen zum jeweiligen Gesundheitsthema und dient damit nicht der Selbstdiagnose, -behandlung oder -medikation. Er ersetzt keinesfalls den Arztbesuch. Individuelle Fragen zu Krankheitsbildern dürfen von unseren Redakteurinnen und Redakteuren leider nicht beantwortet werden.