Erkältung oder Coronavirus: Kind hat Symptome - darf es zur Schule? Gang zum Kinderarzt nicht immer notwendig

Mit jedem Schnupfen zum Kinderarzt? Angesichts des Coronavirus sind viele Eltern verunsichert. Ein Experte warnt vor einem zu schnellen Gang zum Kinderarzt.

Wegen des Coronavirus* herrschen besondere Gesundheitsvorschriften an Schulen.

Kinder müssen bei einem Schnupfen zur Beobachtung zu Hause bleiben.

Doch der Besuch beim Kinderarzt ist nicht immer empfehlenswert.

NRW - Die Taschen sind gepackt, die Brote geschmiert, der Tornister ist geschultert: Startklar steht das Kind im Hausflur. Und plötzlich hustet es. Was früher kaum Grund zur Sorge gewesen ist, ruft Eltern jetzt auf den Plan: Kann ich in Zeiten des Coronavirus mein Kind noch in die Schule schicken, wenn es einen Husten hat.

Coronavirus Sars-CoV-2 Einstufung durch die WHO Pandemie (11. März 2020) potenzielle Erkrankung Covid-19 (Atemwegserkrankung) Übertragungswege Tröpfcheninfektion oder Aerosole, Schmierinfektion möglich

Corona-Symptome beim Kind: Mit Erkältung zur Schule oder zum Kinderarzt - das gilt für Eltern

Ob Husten, Schnupfen oder allergische Reaktion: Heutzutage gibt das kleinste Kränkeln des Kindes Grund zur Unsicherheit. Die Sorge ist groß. Sorge davor, das Kind könnte mit dem Coronavirus infiziert sein und die Krankheit in die Schule schleppen. So wurden nach den Sommerferien in NRW bereits mehrere Corona-Fälle an Schulen bekannt. In Soest mussten deswegen gleich mehrere Klassen in Quarantäne*. Doch nicht jeder Husten muss beunruhigen, berichtet wa.de*. Es gibt Richtlinien, an die sich Eltern halten können - auch in der Frage, wann ein Kind zum Kinderarzt muss.

"Wir müssen weiterhin achtsam und sorgsam sein", so Schulministerin Gebauer heute bei der Vorstellung eines umfassenden Konzepts für den Start in das kommende Schuljahr 2020/21 im #BildungslandNRW. Zum Konzept mit allen wichtigen Infos geht es hier ➡️ https://t.co/weNCC7OSZE pic.twitter.com/TSRpZImJCf — Bildungsland NRW (@BildungslandNRW) August 3, 2020

Zunächst gilt: Nicht immer ist ein Besuch beim Kinderarzt notwendig. Wann sich ein Kind auf das Coronavirus testen lassen muss, ist von den jeweiligen Symptomen abhängig. Sollte bei einem Schüler Schnupfen auftreten, empfiehlt das Schulministerium in NRW, ihn 24 Stunden zur Beobachtung zu Hause zu lassen. Sollten in der Zeit weitere Symptome des Coronavirus wie Husten oder Fieber auftreten, muss das Kind auf Covid-19 untersucht werden. Sollten keine weiteren Anzeichen auf eine Corona-Erkrankung auftreten, kann der Schüler wieder am Unterricht teilnehmen.

Coronavirus oder Erkältung: Unterschiedliche Vorgaben in den Bundesländern

Allerdings unterscheiden sich die Richtlinien für Eltern zum Teil in den Bundesländern. So empfiehlt das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Rheinlandpfalz in einer Mitteilung, dass bei einem „banalen Infekt ohne deutliche Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens“ - also leichte Symptome wie Schnupfen, leichter Husten - oder wenn es sich um ein Symptom einer bekannten Vorerkrankung handelt, wie bei einer Allergie -, das Kind weiterhin die Schule besuchen kann.

Erst bei ausgeprägten Symptomen wie etwa stärkerem Husten, erhöhter Temperatur oder Halsschmerzen soll ein Kind zu Hause bleiben. Außerdem heißt es in einer Mitteilung: „Wenn keine weiteren Anhaltspunkte vorliegen (zum Beispiel kein wissentlicher Kontakt zu einem bestätigten Fall oder keine Covid-19 Erkrankung bei den Erwachsenen in der Familie), kann wie sonst auch bei Infekten die Genesung abgewartet werden.“ Kinder mit „deutlicher Symptomatik beziehungsweise mit Covid-19 zu vereinbarenden Symptomen“ dürften die Einrichtung auf keinen Fall betreten.

Nicht sofort zum Kinderarzt: Eltern müssen Symptome abwägen

Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin empfiehlt - auch mit Blick auf eine mögliche Überlastung der Kinderärzte-, dass ein Arztbesuch in folgenden Fällen nicht zwingend notwendig ist:

Bei laufender Nase oder verstopfter Nasenatmung mit oder ohne Husten (ohne Fieber).

Wenn die Infektion weniger als zwei Tage anhält.

Sofern eine eindeutige Diagnose einer bakteriellen Infektion vorliegt.

Auf der anderen Seite sollte ein Besuch beim Kinderarzt zwingend erfolgen, wenn

Kinder unter Symptomen einer Infektion, wie zum Beispiel Fieber oder Husten länger als zwei Tage leiden, oder Kinder gastrointestinale Symptome (anhaltenden erheblichen Bauchschmerzen mit oder ohne Durchfall und Erbrechen) haben, solange nach ärztlichem Urteil keine andere Erklärung hierfür vorliegt.

es eine Anordnung der örtlichen Gesundheitsbehörden (z.B. zur Nachverfolgung von Infektionsketten) gibt.

Diese Hinweise sind auf dem Stand vom 3. August. Angesichts der epidemiologischen Situation und wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn könne sich dies jederzeit ändern. Die Akademie hält darüberhinaus fest, dass Schüler mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall oder unklarem Hautausschlag nicht in die Schule gehören.

+ Ob Schnupfen oder Husten: Da werden Eltern hellhörig, denn Erkältungssymptome überschneiden sich mit Anzeichen von Corona. Auch die Schulen ergreifen Vorsichtsmaßnahmen. © Gregor Fischer/dpa

Symptome beim Kind: Nicht immer sofort zum Kinderarzt

Ein Gang zum Kinderarzt sollte nicht voreilig geschehen. Die Sorge ist groß, dass die Praxen überrannt werden: „Wir befürchten in der Tat, dass es ab dem Herbst zu einem Ansturm auf unsere kinder- und jugendärztlichen Praxen kommen wird“, sagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach. In der Infektzeit sei man auch so jedes Jahr gut beschäftigt. „Wenn jetzt aber – oft ausgehend von den Kitas und Schulen selbst – zusätzlich noch Kinder geschickt werden, bei denen jede Schnupfnase als Hinweis auf Covid-19 gesehen wird, dann ein Test verlangt wird, dann werden wir dies nicht alleine bewältigen können.“ Das schreibt dpa.

Fischbach forderte unter anderem, dass Eltern bei kleinen Infekten ihre Kinder mehrere Tage auch ohne Attest des Arztes zu Hause behalten und gesund pflegen können sollten. „Hierzu bedarf es aber endlich einer großzügigen Karenztagregelung für die betreuenden Eltern, die ohnehin teilweise bereits um ihre Jobs fürchten müssen.“ - *wa.de und soester-anzeiger.de sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

