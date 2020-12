Effektiver Corona-Schutz: Sollten wir alle zwei Masken übereinander tragen?

Als Vizekandidatin des demokratischen US-Präsidentschaftswahl-Kandidaten Joe Biden ist Politikerin Kamala Harris aktuell häufig in den Medien zu sehen – manchmal trägt sie zwei Masken übereinander. Was bringt das?

Manche erhoffen sich durch das Tragen von zwei Mundschutzmasken mehr Schutz – für sich und andere. Eine Expertin verrät, wie sinnvoll die Schutzvorkehrung ist.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 herrscht in vielen öffentlichen Räumen die Mundschutzpflicht, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen.

Ob Schal, Chirurgen-Maske oder Alltagsmaske aus Stoff: Alles was Mund und Nase bedeckt*, hält potenziell mit Coronaviren kontaminierte Atemtröpfchen davon ab, in die weitere Umgebung zu gelangen.

Doch es gibt qualitative Unterschiede bei Mund-Nasen-Bedeckungen. In welchen Fällen das Tragen mehrerer Masken wirklich empfehlenswert ist, schätzt eine Immunologin ein.

Ob politische Prominenz oder Otto Normalverbraucher: Immer wieder sieht man Menschen, die zwei Mundschutzmasken übereinander tragen. Die Maske soll in erster Linie andere vor einer Ansteckung mit Coronaviren schützen: Trägt eine kranke Person eine Mund-Nasen-Bedeckung, fliegen mit Viren kontaminierte Atemtröpfchen nicht umher und können so auch nicht auf die Nasen- oder Mundschleimhaut anderer gelangen. Doch Mediziner gehen davon aus, dass auch Menschen ohne Symptome Covid-19-Überträger sein können, weshalb die generelle Maskenpflicht von den meisten Fachleuten als sinnvoll eingestuft wird.

Doch welche Maske schützt am besten? FFP2- und KN95-Masken sowie Chirurgen-Masken gelten als effektivster Schutz vor Krankheitserregern. Stoffmasken dagegen sind weitaus durchlässiger. Entfalten Sie womöglich gar keine Wirkung?

„Je mehr Schichten, desto besser“ – einfach mehrere Masken übereinander tragen?

Virologe Christian Drosten sieht einen Mundschutz als sehr sinnvoll an – egal in welcher Form: „Wenn ich niese, dann verteile ich kleinste Tröpfchen. Und wenn ich ein Stück Tuch vor dem Mund habe, das kann entweder so ein Zellulose-Tuch sein wie bei einer gekauften Maske, oder es kann auch natürlich ein Schal sein oder irgendetwas, diese großen Tröpfchen werden dann abgefangen. Da lässt sich nichts dran diskutieren. Und das ist natürlich gut.“ Zwar versprechen professionelle FFP2- oder KN95-Masken sowie OP-Mundschutz eine bessere Schutzwirkung, weil sie auch kleinste Atemtröpfchen abfangen, doch ein Trick soll Alltagsmasken aus Stoff effektiver machen. „Je mehr Schichten, desto besser“, wird Immunologin und Allergologin Dr. Tania Elliott vom Portal Freundin zitiert. Der Stoff der Masken könne nämlich relativ grobmaschig sein und so Atemtröpfchen in beide Richtungen durchlassen. Hier könnte die Doppel-Maske also tatsächlich Sinn ergeben. (jg) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

