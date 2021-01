Wirkt Corona-Impfung gegen britische Virus-Mutation? Studie stimmt optimistisch – auch in puncto Afrika-Virus

B.1.1.7 auch in Deutschland: Die ansteckendere Virus-Variante beunruhigt Mediziner weltweit. Was Virus-Mutationen für den Impfschutz bedeuten, lesen Sie hier.

Am 24. Dezember 2020 wurde die Virus-Variante B.1.1.7 (auch VOC 202012/01 oder N501Y-V1 genannt) erstmals bei einer Frau in Deutschland nachgewiesen*. Bereits im November 2020 war die Virus-Mutation im Südosten Großbritanniens aufgetreten.

Wie das Ärzteblatt berichtete, haben seit Dezember 2020 mehrere Reise-Rückkehrer die Virusmutante B.1.1.7 nach Deutschland eingeschleppt. Neben dem ersten Fall in Baden-Württemberg meldeten Behörden auch Fälle in Sachsen, Berlin und Bayern.

Die neue Virus-Variante soll rund 70 Prozent ansteckender sein als alle anderen bekannten Sars-CoV-2-Ausprägungen. Vor diesem Hintergrund wird die Frage laut: Wie wirksam schützen die aktuell verfügbaren Corona-Impfstoffe gegen diese und andere neue Virus-Varianten?

In Deutschland sind zwei Impfstoffe zugelassen: Ein Präparat des Mainzer Unternehmens Biontech mit Pfizer und ein Vakzin des US-Biotechnologieunternehmens Moderna. In den Starlöchern steht auch der Astrazeneca-Impstoff: Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca und die Universität Oxford hatten eine Zulassung ihres Präparats bei der Europäischen Union beantragt. Am 29. Januar will die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) entscheiden, ob der Impfstoff in der EU zugelassen wird.

Die Immunisierung durch Impfungen gilt als wichtigster Schritt, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Doch der Hoffnungsträger „Impfung“ birgt auch Diskussionspotential. Viele Bürger haben Angst vor möglichen Nebenwirkungen. Und auch Coronavirus-Mutationen geben Anlass zur Sorge, ob die Impfung gegen Sars-CoV-2 tatsächlich den gewünschten Effekt hat und gegen Covid-19 schützen kann. Deshalb prüfen Impfstoff-Hersteller aktuell, ob ihre Produkte auch gegen Virus-Mutanten wie dem „britischen“ VOC-202012/01 oder der Variante 501.V2 (zum ersten Mal in Südafrika gemeldet) Wirkung zeigen.

Biontech-Impfstoff wirkt gegen britische und südafrikanische Virus-Mutation

Dem Ärzteblatt zufolge hatten sich Experten optimistisch geäußert: Da die Impfstoffe BNT162b2 von Biontech/Pfizer und mRNA-1273 von Moderna das gesamte Spike-Gen enthal­ten würden, wäre die Gefahr einer ausbleibenden Wirkung bei einer Infektion mit einem Virus-Mutanten sehr gering. Ob der Biontech/Pfizer-Impfstoff tatsächlich Wirkung gegen neue Virus-Varianten zeigt, haben das US-Pharmaunternehmen Pfizer und die Universität Texas in einer Studie analysiert. Das Ergebnis: Die auf den Biontech-Covid-19-Impfstoff produzierten Antikörper neutralisierten auch SARS-CoV-2-Varianten mit der Schlüsselmutation N501Y im Spikeprotein. N501Y wurde bei beiden Virus-Mutationen (aus Großbritannien und Südafrika) nachgewiesen. Die Untersuchung mit Antikörpern im Blut von 20 geimpften Personen hatte weiter gezeigt, dass der Impfstoff auch bei Virus-Mutationen eine Wirksamkeit von bis zu 95 Prozent zeigte. Die Veröffentlichung muss allerdings noch fachlich geprüft werden. „Die Seren von 20 Teilnehmern der bereits veröffentlichten Phase-3-Studie neutralisierten das Virus mit der Mutation im gleichen Ausmaß wie das Virus ohne die Mutation“, erklären Biontech/Pfizer, wie die Deutsche Apotheker Zeitung (DAZ) informiert. Sollte das Virus sich so verändern, dass eine Anpassung des Impfstoffs notwendig wird, glauben die Unternehmen der DAZ zufolge, dass die Flexibilität der firmeneigenen mRNA-Technologieplattform von Biontech eine Anpassung ermöglicht.

Impfung gegen Corona: So funktionieren mRNA-Impfstoffe

SARS-CoV-2 nutzt ein sogenanntes Spike-Protein, um an die Zellen anzudocken und so in die Körperzellen einzudringen. Das Protein bindet an einen Rezeptor namens ACE2 auf der Oberfläche menschlicher Zellen, was zur Folge hat, dass das Virus mit der Zellmembran verschmelzen und sein Erbgut ins Zellinnere entlassen kann. Antikörper können das Virus anhand des Spike-Proteins erkennen, daran binden und es so als Ziel für Immunzellen markieren, wie das Helmholtz-Institut informiert. Hier kommt die Corona-Impfung ins Spiel. Wie die Pharmazeutische Zeitung berichtet, wird bei mRNA-Corona-Impfungen nicht klassisch das Antigen (also der Erreger oder Teile von ihm) verimpft, auf dass das Immunsystem reagieren soll, sondern die Bauanleitung für das Spike-Protein. Infolge produziert der Körper diese Proteine, was zur Folge hat, dass das Immunsystem aktiviert wird und Antikörper gegen das Protein bildet. Diese Antikörper können bei einer späteren Corona-Infektion eine schnelle Immunantwort auslösen, indem sie das Spike-Protein auf der Virus-Oberfläche als „feindlich“ markieren. (jg) *Merkur.de gehört zum deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

