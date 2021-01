Zwei zugelassene Corona-Impfstoffe in Deutschland – darf ich entscheiden, welcher mir gespritzt wird?

Seit Dezember wird der Biontech/Pfizer-Impfstoff verimpft, im Januar folgte die Zulassung des Moderna-Präparats. So steht es um die Entscheidungsfreiheit der Bürger.

Die Corona-Impfung ist freiwillig, wer sich nicht impfen lassen möchte, muss das nicht. Doch die meisten Mediziner raten eindringlich dazu, sich immunisieren zu lassen.

Nur wenn sich eine breite Masse der Bevölkerung impfen lässt, kann der Effekt der Herdenimmunität erzielt werden. Eine Durchimpfungsrate von 60 bis 70 Prozent ist nach Ansicht von Experten der Welt­gesund­heits­organi­sation (WHO) für eine wirkungsvolle Bekäm­pfung der Corona-Pandemie nötig, wie das Ärzteblatt informiert.

Erfahren Sie hier, ob Sie sich zwischen der aktuell in Deutschland möglichen Moderna- oder Biontech/Pfizer-Impfung entscheiden können.

Die mRNA-Impfungen von Moderna und Biontech/Pfizer entfalten den Herstellern zufolge einen Impfschutz von bis zu 96 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, sei bei geimpften Menschen entsprechend um bis zu 96 Prozent geringer als bei nicht geimpften Menschen. Allerdings unterscheidet sich der Impfschutz je nach Alter*, wie die Tagesschau informierte. So soll der Biontech-Impfstoff in der Gruppe der Ü-65-Jährigen bessere Impf-Erfolge erzielen als der Moderna-Wirkstoff. Ersterer soll eine Wirksamkeit von mehr als 94 Prozent entfalten, wohingegen dieser Wert der US-Arzneimittelbehörde FDA zufolge beim Moderna-Impfstoff bei 86,4 Prozent liegt. Bei Menschen zwischen 18 bis 64 Jahren dagegen biete der Moderna-Impfstoff einen leicht besseren Schutz vor Covid-19 (96 Prozent Impfschutz) als das Biontech-Präparat (95 Prozent).

Doch kann man überhaupt entscheiden, welches Vakzin einem verabreicht wird? Politiker sind sich hier uneins.

Moderna oder Biontech? Ab wann Bürger entscheiden können, welche Impfung sie bekommen wollen

„Bürgerinnen und Bürger sollen die Freiheit haben, sich entscheiden zu können, mit welchem Impfstoff sie geimpft werden“, kündigte die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci Anfang Januar 2021 an. Man hätte zurzeit eine Sortierung der Impfzentren nach Impfstoff, zitiert rbb die Politikerin. Bei der Terminanmeldung könnten Berliner deshalb bestimmen, in welches Zentrum sie gehen – und damit auch auswählen, welches der zugelassenen Mittel sie bekommen. Widerspruch kommt vonseiten des Gesundheitsministers Jens Spahn. Er hatte erklärt, dass es keine Wahlmöglichkeit für Bürger gebe: Zumindest aktuell sei man nicht in der Lage, „das Angebot zu machen, dass man sagen kann: Ich will aber Moderna oder Biontech“. Das liege an der Knappheit der Impfstoffe, die absehbar auch bestehen bleiben werde.

Auch die Verbraucherorganisation Stiftung Warentest bestätigt dies: Zunächst werde es nach Einschät­zung von Gesund­heits­experten wohl nicht möglich sein, sich einen Wunsch-Impf­stoff auszusuchen. Welches Medikament verimpft wird, richtet sich in der Anfangs­phase nach der Verfügbarkeit, heißt es auf deren Internetauftritt. Solange der Impfstoff weiter knapp ist, „wird man nicht wählen können“, zitiert rbb Gesundheitsminister Spahn. Wenn einmal genug von allen Impfstoffen vorhanden sei, „wird das irgendwann mal gehen“, so seine Prognose. (jg) *Merkur.de gehört zum deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk.

Mehr Quellen: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/118837/Fuer-Herdenimmunitaet-Coronaimpfrate-von-bis-zu-70-Prozent-noetig

