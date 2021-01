Corona-Impfung für Demenzkranke im Heim: Wer in diesem Fall entscheiden muss

Sind Angehörige in der Pflicht?

+ © Pool Dirk Waem/dpa Corona-Impfungen in Seniorenheimen: Folgende Regelung greift bei demenzkranken Bewohnern. © Pool Dirk Waem/dpa

Seit Ende Dezember 2020 wird in Deutschland gegen Covid-19 geimpft, an erster Stelle alte und pflegebedürftige Menschen. Doch was, wenn jemand an Demenz leidet?