Wie gut schützt die Corona-Impfung gegen Delta? Viren-Experte im Interview: „Das sind immer noch ausgezeichnete Werte“

Impfstoffe unterschiedlich gut wirksam

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Die Delta-Variante lässt Corona-Inzidenzen weltweit ansteigen. Wie gut welcher Impfstoff gegen Delta schützt, erklärt Professor Franz-Xaver Reichl von der LMU.

Auch der Sommer 2021 wird überschattet durch die Corona-Pandemie. Aktuell ist es die Delta-Variante*, die die Fallzahlen weltweit in die Höhe treibt. Der R-Wert der hochansteckenden Virusmutation liegt Professor Dr. Dr. Franz-Xaver Reichl von der Ludwig-Maximilians-Universität München zufolge bei 5. Ein mit Delta Infizierter steckt im Schnitt also fünf andere Personen an, so der Experte im Bereich Pharmakologie. Zum Vergleich: Beim Wildtyp lag der R-Wert noch bei 2, bei der Alpha-Variante bei 3. Die Deltavariante ist damit eine hochinfektiöse Virusmutante. Doch ist sie auch gefährlicher?

+ Prof. Franz-Xaver Reichl ist Beauftragter für die Biologische Sicherheit von Bakterien und Viren an der Ludwig-Maximilians-Universität München. © Marcus Schlaf

Reichl zufolge liegt das größte Problem in der schnelleren Verbreitung des Deltavirus. Die Symptome dagegen unterscheiden sich kaum von denjenigen, die eine Infektion mit dem Wildtyp zur Folge hat: „Die gleichen Organe werden angegriffen“, so Reichl. Als aktuell beste Möglichkeit, sich vor schweren Corona-Verläufen zu schützen, gilt die Covid-Impfung. Doch wirkt diese auch, wenn man sich mit Delta infiziert?

Corona-Impfung schützt zu beinahe 100 Prozent vor Covid-bedingtem Tod

Viren-Experte Reichl bejaht eindringlich. „Alle Leute sollten sich impfen lassen“, so der Mediziner und ergänzt: „Alle Impfstoffe schützen sehr gut. Und vor einem Corona-bedingten Tod nahezu zu 100 Prozent“. Das Risiko schwerer Krankheitsverläufe durch Delta würde durch die vollständige Impfung mit zugelassenen Impfstoffen enorm gesenkt werden, so Reichl weiter.

+ Warum nur schnelles Durchimpfen der Bevölkerung die Delta-Variante aufhalten kann, erklärt Professor Franz-Xaver Reichl im Interview. Auf dem Foto zu sehen: Vor einer Impfstation des Impfzentrums Erlangen/Erlangen-Höchstadt steht ein Aufsteller mit der Aufschrift „WIR IMPFEN EUCH SOFORT. HIER UND HEUTE!“. © Nicolas Armer/dpa

Schutz vor schweren Delta-Krankheitsverläufen – so gut wirken die zugelassenen Impfstoffe nach Hersteller:

Biontech/Pfizer: 96 Prozent Schutzwirkung

Astrazeneca: 92 Prozent Schutzwirkung

Johnson & Johnson: 85 Prozent Schutzwirkung

Moderna: 80 Prozent Schutzwirkung

Diese „ausgezeichneten Werte“ beziehen sich Reichl zufolge allerdings nur auf die vollständige Impfung. Diese ist im Fall des Biontech-, Moderna- und Astrazeneca-Präparats zwei Wochen nach der zweiten Immunisierung erreicht. Nach der Erstimpfung fällt der Impfschutz wesentlich geringer aus und liegt nur bei etwa 30 Prozent, so Reichl im Interview. (jg) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Umfrage zum Thema Corona-Schnelltest

Weiterlesen: Corona-Impfung: So lange sollten Sie davor und danach auf Alkohol verzichten

Diese Viren und Bakterien machen uns krank Diese Viren und Bakterien machen uns krank

Rubriklistenbild: © Marcus Schlaf