Schlimmes Corona-Schicksal: Mann ohne Vorerkrankungen verliert fast alle Finger

Gregg Garfield infizierte sich im Urlaub mit dem Coronavirus. Der Amerikaner ohne Vorerkrankungen überlebte Covid-19 - verlor aber fast alle seine Finger.

Ende Februar 2020 verbrachte Gregg Garfield seinen Ski-Urlaub mit Freunden im norditalienischen Val Gardena. Urplötzlich fühlte er sich unwohl und klagte über starke Anzeichen einer Grippe. Aufgrund seiner Symptome machte seine Freundin den 54-jährigen darauf aufmerksam, dass es in Norditalien ein neues Virus gebe, welches schon sehr viele Menschen infiziert hätte. Garfield schöpfte Verdacht - und begann zu vermuten, dass er sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hat.

Er sollte recht behalten. Eine Untersuchung im kalifornischen Studio City bestätigte seine Befürchtung. Wie seine zwölf Begleiter wurde auch Garfield positiv auf Corona getestet. Doch seine daraus resultierende Covid-19-Erkrankung nahm einen dramatischen Verlauf. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich dermaßen schnell, dass er schon bald in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Und dass, obwohl der Kalifornier unter keinerlei Vorerkrankungen litt.

Folgen der Corona-Infektion bringen Mann ohne Vorerkrankungen fast um

Dort blieb er insgesamt 64 Tage. An 31 davon war sein körperlicher Zustand so kritisch, dass ihn die Ärzte des Providence Saint Joseph Mecial Center in Burbank an eine Beatmungsmaschine anschließen mussten. Fast täglich traten neue Komplikationen auf, die Corona-Infektion schädigte nach und nach immer mehr Organe. Garfield kämpfte mit einer Lungenembolie, Nierenversagen, Leberschäden und einer Sepsis. Seine Situation wurde schnell äußerst lebensbedrohlich. Zeitweise gaben die Mediziner ihm nur noch eine Überlebenschance von einem einzigen Prozent.

Dadurch dass der Amerikaner massiv unterversorgt mit Sauerstoff war, färbten sich seine Gliedmaßen erst dunkel, dann schwarz. Seine Finger und Zehen starben ab. Die Ärzte mussten Garfield die Finger der linken Hand ab dem Mittelhandknochen amputieren. Seinen Daumen konnten sie zu 95 Prozent retten. An seiner rechten Hand sah es noch schlimmer aus. Hier musste der komplette obere Teil des Daumens abgenommen werden.

Garfield gibt nicht auf und überlebt - trotz Chance von nur einem Prozent

Garfield überstand die schlimme Covid-Erkrankung schließlich doch. Entgegen aller Erwartungen seiner Ärzte. Einer der Neurologen sagte zu ihm: „Gregg, du bist ein Wunder. Medizinisch gesehen dürftest du gar nicht mehr hier sein. Aber Du hast es geschafft.“ Am Saint Joseph Mecial Center war seine überraschende Genesung Anlass zu großer Freude: Wie der Kölner Express schreibt, wurde der Kalifornier am Tag seiner Entlassung vom gesamten Krankenhaus verabschiedet und geradezu enthusiastisch gefeiert.

Garfield hofft inständig, dass sein Schicksal möglichen Corona-Leugnern als mahnendes Beispiel dient: „Ich hatte keinerlei Vorerkrankungen. Ich bin Mountainbike und Ski gefahren, habe Golf gespielt, immer viel Sport gemacht - aber letzten Endes kann es jedem passieren. Deshalb: Tragt eine Maske und passt auf euch auf“, appelliert Gregg Garfield eindringlich an alle. Besonders an jene, welche die Pandemie nicht allzu ernst nehmen. (cs) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

